Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій: жахливі наслідки удару по Харкову
Джерело:Ігор Терехов
Стали відомі жахливі наслідки чергового жорстокого удару окупантів по Харкову. У місті є загиблі.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту. Вибухи в Харкові пролунали о 15:26.
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Які наслідки обстрілу Харкова 24 вересня
У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Загалом по всіх місцях прильотів маємо двох загиблих. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери,
– написав Терехов о 16:15.
На жаль, досить швидко стало відомо, що жертв і постраждалих більше. На 16:31 мовиться про трьох загиблих і щонайменше 15 поранених, на 16:45 кількість постраждалих зросла до 22.
"Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", – додав Ігор Терехов.
Ворог завдав кілька ударів КАБами по чотирьох районах міста. У Салтівському та Київському районах бомби поцілили по житлових багатоповерхівках. По одній з багатоповерхівок було пряме влучання.
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Житловий будинок у спальному районі. А скажуть, що "військовий об'єкт"…
– написав міський голова.
Лубінець закликав покарати Росію за злочини
"Росія безкарно тероризує Харківщину. Житловий район міста Харків – цілеспрямований удар по житловому будинку. Жертвами агресора стають звичайні цивільні українці! Кожен такий випадок – це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні – покарані! Звертаю увагу міжнародної спільноти на це!" – написав омбудсмен.