Україна здатна повернути контроль над небом цьогоріч: Кулеба назвав важливу умову

Дмитро Кулеба вважає, що Україна здатна у 2024 році повернути контроль над своїм небом. Міністр пояснив, що як можна досягти цієї мети.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 27 січня виступив у Києві на пресконференції з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Під час спілкування з представниками ЗМІ він дав зрозуміти, що повернення контролю над українським небом є досяжною метою.

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Яку умову назвав Кулеба

На думку міністра, Україна може вже у 2024 році повернути контроль над своїм небом, якщо отримає від союзників усе необхідне забезпечення.

Якщо ми отримаємо F-16, якщо в нас будуть бойові та розвідувальні дрони – саме в цьому полягає важливість нашого співробітництва з Литвою, – якщо в нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це досяжно,

– пояснив він.

За його словами, відповідні рішення вже втілюються. Однак Кулеба зазначив, що всі ці елементи необхідно отримати у достатній кількості та у належний час. У контексті цього український міністр вказав на важливість Європейського оборонного фонду, який створить для нашої країни додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів.

Що кажуть про F-16