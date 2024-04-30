Україна не буде примусово повертати чоловіків з-за кордону

Тривалий час в українському суспільстві лунали суперечки стосовно повернення чоловіків призовного віку з-за кордону. Наразі ж стало відомо, що в Україні не планують здійснювати подібні примусові заходи.

Облік у ТЦК не означає "автоматичну мобілізацію на фронт", оскільки рішення України з оновлення даних спрямоване на визначення потенціалу мобілізації. Про це віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила напередодні засідання Ради ЄС із загальних питань, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Йдеться про облік та інформацію

Ольга Стефанішина розповіла, що Україна не примусово повертатиме з-за кордону чоловіків призовного віку. Вона наголосила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення,

– пояснила вона.

Ба більше, віцепрем'єрка анонсувала приїзд єврокомісарки з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон до України, що відбудеться вже у травні цього року.

За її словами, планується обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і не забуваймо, що війна триває і ми маємо її виграти", – додала посадовиця.

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