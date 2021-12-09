Повернення до режиму "тиші": коли ТКГ може розглянути український документ

Українська делегація у ТКГ підготувала документ щодо повернення до режиму тиші на Донбасі. Розглянути цей документ можуть вже під час засідання 9 грудня.

Представник окремих районів Донецької області України у складі української делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш розкрив деталі в ефірі одного з українських телеканалів. Позитивного результату щодо КПВВ або обміну наразі не фіксують.

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Також наразі залишається відкритим питання про повернення до режиму тиші.

Вчора ТКГ закрилася, але ми підготували документ, який сьогодні, якщо він влаштує ті сторони, може бути розглянутий на позачерговому засіданні ТКГ,

– наголосив Гармаш.

Тим часом російська сторона обрала два сценарії:

або висуває політичні вимоги щодо відкриття КПВВ;

або взагалі не пояснює чому вона не хоче відкривати, наприклад, КПВВ у Щасті.

Водночас після переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна, а також розмов про можливе приєднання США до нормандського формату, російська сторона демонструє дипломатичнішу поведінку на переговорах у ТКГ.

Чого Зеленський очікує від засідання ТКГ

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем президент Володимир Зеленський розповів про свої головні очікування від засідання ТКГ.

Український лідер назвав такі пріоритети:

повернення до режиму припинення вогню;

обмін полоненими;

відкриття КПВВ.

Зеленський наголосив, що самі питання обговорювалися також за підтримки США під час відеоконференції Байдена та Путіна.

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