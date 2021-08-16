Повернення мільярдів замість в'язниці: як ексміністру Клименку все пробачили

Ім'я Олександра Клименка для багатьох стало анахронізмом. Наближений до сім'ї Віктора Януковича, бувши при владі – він фантастично збагатився й побудував справжню фінансову імперію.

Ексміністр доходів і зборів міг заробляти за Януковича схемами з податками на додану вартість. В цьому його і звинуватили після Революції Гідності та втечі до Росії.

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Справами Клименка займались Аваков, Луценко і Матіос

Мільярди вкрадених гривень, сотні куплених об'єктів нерухомості і бізнесів – для легалізації. Гайнувши до Росії, Клименко почувався, судячи з усього, непогано.

Він записував відеоролики, створив віддалено політичну партію, активно вів соцмережі. Українські правоохоронці вдень і вночі збирали докази його винуватості і крадіжок.

Принаймні, вони створювали таке враження. Справами Клименка займалися і ексміністр Арсен Аваков, і ексгенпрокурор Юрій Луценко. Але найбільше справу коментував ексголовний військовий прокурор Анатолій Матіос.



Аваков займався справами Клименка / Фото пресслужби МВС України

Головний військовий прокурор постійно хвалився про успіхи у розслідуванні справи Клименка. За його словами, винуватість Клименка – 100-відсоткова.

Майно Клименків арештували

У 2017 році все майно Клименків, до якого могли дотягнутися, справді заарештували й передали в управління нещодавно створений АРМІ – агентство, яке мало управляти повернутими державі активами.

Це зробили для того, щоб монетизувати злочинні активи і якось відбити державі завдані збитки. Майно Клименка – а це насамперед сила-силенна квартир – мало піти під оренду.

"За весь час управління активами Клименка це принесло в бюджет приблизно 25 мільйонів гривень. Це доволі хороші показники. Це був один з основних наших власників, чиїми активами ми оперували успішно", – відзначив заступник голови АРМА Володимир Павленко.

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Клименко, відповідно до злочинів, злочинець і крадій. Все майно має бути не просто арештоване, а конфісковане в інтересах держави. Звучало це оптимістично.

Сам Клименко виглядав якось дуже розслаблено. Попри всю гучність довкола нього, він продовжував клепати ролики, його медіаактив продовжував працювати, так само як і його менеджери.

Співпраця з Чепіжко

Одна з них – Оксана Чепіжко, дуже близька і довірена особа. Вона працювала в бізнесах Клименка, по суті "менеджерила" його активи до їхнього арешту.



Чепіжко і Клименко / Фото Bihus.Info

У 2019 році Печерський суд доволі несподівано зняв арешти з кількох земельних ділянок і недобудованого палацу, які були у власності компанії Клименка.

Арешт зняли, майно дуже швидко "перекочувало" в приватні руки. Руки дуже близькі до так званого "смотрящого за Києвом" від Офісу Президента Володимира Зеленського Дениса Комарницького.

Трохи пізніше журналістам потрапили в руки документи, які свідчили, що сам Комарницький домовлявся з Чепіжко про виведення з-під арештів цих активів. Перший мав заплатити за майно 2,5 мільйони доларів, друга – розв'язати питання з судом.

Так держава втратила перші мільйони. Але більша частина майна все ж ще перебувала в АРМА. Так звані "квартири Клименка", наприклад, успішно передавали в оренду, за них державі "капали гроші", все було в порядку до весни 2021 року.

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Тоді Антикорсуд констатував, що докази винуватості ексміністра – відсутні. Прокурор закрив провадження в частині підозр фігурантам справи Клименка, з ним же на чолі, бо строки розслідування завершилися.

Адвокати миттєво схопилися за це і позносили арешти активів. Так з-під арешту звільнили тисячу вагонів Клименка – тих самих, які Матіос урочисто передавав Укрзалізниці, бо вони "встановили належній родині Клименків та афілійованих осіб майно, встановлений механізм легалізації цих грошей із податкових майданчиків".



Антикорсуд заявив, що докази винуватості Клименка відсутні / Фото LIGA.net

Вагони повернулися компанії "Юнісон Груп" – структурі Клименка, якою, до слова, раніше керувала Чепіжко. Повернулися і мисливські угіддя з тиграми. Тепер вони знову в руках ТОВ "Голдвейн". Це теж структура Клименка.

Теж саме стосується й 20 автомобілів охоронної фірми з орбіти Клименка. Їх теж повернули "клименківцям". Приблизно 400 квадратних метрів площі у торговому центрі "Гулівер", де 3 роки тому проводили обшуки разом зі спецназом теж повернули. Повернули дуже багато квартир в дорогих житлових комплексах:

River Stone;

"Новопечерські липки";

"Діамант".

Все повернули, попри те, що АРМА ці квартири здавало в оренду і там жили люди. Наприклад, Павло – мешканець "квартири Клименка". Він орендував житло офіційно – у АРМИ.

"Клименківці" вимагали у Павла заплатити за проживання у квартирі, хоча він мав актуальний контракт із АРМА на місяць вперед.

"Я на законних умовах проживаю останній місяць, у мене він оплачений. Мені сказали: або платіть нам за цей місяць, або ми вас вносимо до бази людей, які втекли з квартири. Ламатимемо вам замки у квартиру, знайдемо вас, виселятимемо", – поділився Павло.

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"Київ сіті апартментс" – це теж давня "клименківська" фірма. В ній же, через ще одну контору присутня Чепіжко. Саме їй повернулися всі дорогі квартири.

Кому передають квартири

Машиномісце в елітних новопечерських липках, яке коштує як середньостатистична квартира в Києві, переписали на Катерину Назимко. Її називають головною бухгалтеркою братів Клименків.

Квартиру на Глибочицькій переписали на Олексія Круподеру. Це співзасновник громадської організації "Відновлення Донбасу", яка наближена до ексміністра Клименка.

Ще одна квартира для Арміне Хачатрян – це авторка ютуб-каналу "Клименко Тайм". Редакційна директорка Клименківського медіахолдингу "Вєсті" Клименко Іляна отримала ще одну квартиру – на 77 квадратних метрів. Все в одного нотаріуса, все майже в один час, все – підлеглі Клименка або ж просто підставні фунти.

Миргородська не сплюсувала строки

Прокурорка Наталія Миргородська взяла кілька проваджень по Клименку – епізодів же багато і провадження було по кожному – і об'єднала їх в одне. Але в кожному з проваджень була своя крайня дата для закінчення розслідування.

Зазвичай, коли провадження об'єднують, то терміни теж сплюсовують. Адже робота масштабніша, часу треба більше. Але Миргородська цього не зробила – не сплюсувала строки. Це сталося, коли справа ще була у військової прокуратури. Далі її віддали НАБУ і САП.

І що сталося? Справу передали, але частина доказів, зібраних щодо Клименка, виявилась зібраною вже після сплину термінів, адже вони закінчилися. Це означало, що докази перестали бути доказами для суду. Може бути одразу декілька пояснень, але всі вони дуже сумні:

перше – це результат абсолютної некомпетентності;

друге – справу Клименка злили, продали і вдруге "намахали" державу.

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Сама Миргородська у військовій прокуратурі більше не працює, але це не покарання. Просто Миргородська тепер заступник керівника Обухівської прокуратури. Вон змінила місце роботи. Говорити з розслідувачами жінка очікувано не схотіла.