Дипломатія не допоможе: ексміністр МЗС пояснив, як Україні повернути окуповані території

Україна активізувала удари по Криму та території країни-агресорки. Це свідчить, що наша країна усвідомлює, що повернути окуповані території дипломатичним шляхом неможливо.

Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр МЗС Володимир Огризко, зауваживши, що варто ситуацію потрібно оцінювати зі здоровим глуздом. Владімір Путін ніколи не погодиться та не дотримається дипломатичних угод.

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Єдиний шлях повернення окупованих територій

За словами ексміністра МЗС, окуповані території України дипломатичним шляхом повернути неможливо. Усі, хто в це вірять та просувають цю ідею – не усвідомлюють реальної ситуації.

Саме як дипломат, я кажу доволі щиро – звільнення територій буде лише військовим шляхом. За життя воєнного злочинця, якого називають Путіним, іншого варіанту не буде,

– наголосив Огризко.

Він додав, що зараз є "приємні натяки" на те, що Україна поволі цей план реалізовує – мовиться про відновлення ударів по тимчасово окупованому Криму, а також продовження ударів по критичній інфраструктурі росіян в Ростовській області та Краснодарському краї.

Цікаво! На лінії фронту зараз також відбуваються зміни – українські військові 26 лютого звільнили Котлине на Покровському напрямку. Раніше ЗСУ також вибили окупантів з села Піщане.

До слова, міністр оборони США Піт Гегсет не відкидає можливості повернення українських територій, які Росія окупувала після 2022 року. Однак майбутнє українських кордонів будуть вирішувати саме на переговорах за участю лідерів України, Росії та, ймовірно, Європи.