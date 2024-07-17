Найкращий подарунок: воїн повернувся з російського полону в Україну у свій день народження

Сьогодні, 17 липня, з російського полону повернули ще 95 захисників. Серед них, як з'ясувалося, був і боєць, у якого день народження.

Зауважимо, цього дня багато повернутих уперше за довгий час подзвонили рідним та вже повідомили їм радісну звістку. Також рідні тих, кого вдалося сьогодні повернути, отримають офіційне сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Український боєць повернувся з полону у свій день народження

Сьогодні наша держава змогла повернути додому 95 українських військовослужбовців. Серед них виявився й Віктор, який у цей день відзначає два свята – звільнення з російського полону та своє 59-річчя.

Для військового Віктора повернення до України стало подарунком на день народження. Йому сьогодні виповнюється 59 років,

– ідеться в повідомленні.

Як розповів чоловік, він потрапив у російський полон у Маріуполі та перебував там понад 2 роки.

Захисник повернувся в Україну на своє 59-річчя: дивіться відео

Зауважимо, що серед звільнених воїнів є воїни ЗСУ, Національної гвардії, територіальної оборони та прикордонники. Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів і 7 офіцерів. Більшість із них перебувала в полоні країни-агресорки з 2022 року.