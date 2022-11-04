Путіна просто "викреслюють", – Яковенко про вимушене повернення в зернову угоду
Росія 29 жовтня призупинила участь в зерновій угоді, однак вже на початку листопада повернулася. Такий крок став ще одним приниженням Владіміра Путіна.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, своїм виходом з зернової угоди російський диктатор намагався влаштувати "голодні ігри".
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Про що свідчить повернення Росії до зернової угоди
Однак у Путіна нічого не вийшло, адже йому дали зрозуміти, що усе може працювати й без Росії.
Насправді Путін зіткнувся з тим, що його просто скасовують. Є така культура скасування зараз на Заході, і вона торкнулася очільника Кремля. Путіна просто викреслюють,
– зазначив Яковенко.
Після того, як російському диктатору дали зрозуміти, що зернова угода працюватиме й без нього, то йому нічого не залишалося, як повернутися.
"А що йому робити? Атакувати турецькі військові кораблі? Навряд чи це можливо. Атакувати кораблі НАТО? Це також неможливо", – зауважив журналіст.
Світові лідери більше не рахуються з Путіним
За словами Яковенка, це вже не перший випадок, коли світові лідери ігнорують Путіна та його думку.
- На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, який відбувся у вересні, очільника Кремля зустрічали як керівника другорядної країни.
- Згодом історія повторилася в Астані, де президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився говорити з Путіним про Україну без представників Києва.
Російський журналіст зазначив, що усе це свідчить про перетворення російського диктатора з суб'єкта світової політики на об'єкт.
Путін стає трохи комічною людиною, яка намагається щось зробити та далі вдавати з себе лідера великої держави. Однак таким його вже ніхто не вважає,
– сказав Яковенко.
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Повернення Росії до зернової угоди: що відомо
- Росія 29 жовтня достроково вийшла з угоди про експорт зерна з України. Це сталося після вибухів у Севастополі, у яких Москва звинувачує Україну та Велику Британію.
- Однак в ООН заявили, що призупинення Росією участі в зерновій угоді не означає, що сама угода втратила чинність. Тож інспектори ООН продовжили перевірку суден, що транспортують продовольство з українських портів.
- А вже 2 листопада Владімір Путін заявив, що отримав "необхідні гарантії української сторони" та підтвердив, що Росія відновлює реалізацію зернової угоди. Втім, диктатор додав, що Росія, мовляв, залишає за собою право вийти із зернової угоди, якщо ці "гарантії" будуть порушені.
- Як наголосили в МЗС України, ніяких нових зобов'язань, які виходили б за межі вже чинних у зерновій угоді, Україна не брала.