Путіна просто "викреслюють", – Яковенко про вимушене повернення в зернову угоду

Росія 29 жовтня призупинила участь в зерновій угоді, однак вже на початку листопада повернулася. Такий крок став ще одним приниженням Владіміра Путіна.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, своїм виходом з зернової угоди російський диктатор намагався влаштувати "голодні ігри".

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Однак у Путіна нічого не вийшло, адже йому дали зрозуміти, що усе може працювати й без Росії.

Насправді Путін зіткнувся з тим, що його просто скасовують. Є така культура скасування зараз на Заході, і вона торкнулася очільника Кремля. Путіна просто викреслюють,

– зазначив Яковенко.

Після того, як російському диктатору дали зрозуміти, що зернова угода працюватиме й без нього, то йому нічого не залишалося, як повернутися.

"А що йому робити? Атакувати турецькі військові кораблі? Навряд чи це можливо. Атакувати кораблі НАТО? Це також неможливо", – зауважив журналіст.

Світові лідери більше не рахуються з Путіним

За словами Яковенка, це вже не перший випадок, коли світові лідери ігнорують Путіна та його думку.

На саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Самарканді, який відбувся у вересні, очільника Кремля зустрічали як керівника другорядної країни.

Згодом історія повторилася в Астані, де президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відмовився говорити з Путіним про Україну без представників Києва.

Російський журналіст зазначив, що усе це свідчить про перетворення російського диктатора з суб'єкта світової політики на об'єкт.

Путін стає трохи комічною людиною, яка намагається щось зробити та далі вдавати з себе лідера великої держави. Однак таким його вже ніхто не вважає,

– сказав Яковенко.

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Повернення Росії до зернової угоди: що відомо