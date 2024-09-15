Час подумати про програми для повернення українців в Україну, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що захист Вітчизни – обов'язок для всіх українців, де б вони не були. Тож варто поставити на порядок денний повернення українців з-за кордону.

Під час конференції Ялтинської європейської стратегії YES ішлося в тому числі про українців за кордоном. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав припинити допомагати українським біженцям, щоб вони йшли воювати.

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Андрій Сибіга про повернення українців з-за кордону

Я думаю, що настав час подумати про програми для повернення українців в Україну. Звичайно, для цього мають бути створені необхідні передумови з точки зору безпеки, медичної допомоги, наявності житла, але це має бути на порядку денному, тому я повністю підтримую ідею міністра Сікорського,

– сказав очільник МЗС України.

Сибіга згадав про спільний українсько-польський проєкт з підготовки військової частини, в якій служитимуть громадяни України, які проживають за кордоном.

"Вони живуть за кордоном, але повинні добровільно вступити до лав Збройних сил України. Це було би надзвичайно важливо, і це посилить нашу обороноздатність. Наскільки нам відомо, в Польщі близько 300 тисяч чоловіків – українців призовного віку і загалом близько мільйона громадян України, тому перебування за кордоном не звільняє вас від мобілізації, особливо порівняно з тими українськими чоловіками, які залишаються в Україні і захищають свою країну, і це є обов'язковим для всіх українських чоловіків, незалежно від того, де вони проживають на сьогодні", – підкреслив міністр.