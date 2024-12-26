Зеленський провів наради щодо повернення українців з-за кордону

Володимир Зеленський провів наради щодо повернення українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами глави держави, для цього треба створити гідні економічні та соціальні стимули.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України за 26 грудня.

Дивіться також Не всі з нас вдома, на жаль, – Зеленський записав щемливе звернення з нагоди Різдва

Що сказав Зеленський про повернення українців з-за кордону

У зверненні Зеленський зазначив, що цього дня було багато уваги щодо внутрішніх питань – тих рішень, тих новацій, які потрібні в перспективі, щоб Україна мала можливість повернути якнайбільше наших людей, які виїхали через війну.

Ми повинні створити всі необхідні економічні, соціальні стимули для українців працювати в Україні, працювати на неї, робити для України більше потенціалу, щоб бути на рівних у глобальній конкуренції,

– сказав український лідер.

Президент також зазначив, що український народ довів свою сміливість і може продемонструвати світові можливість відновлюватися та відбудовуватися з руїн.

За словами глави держави, щодо цього у нього були наради з віцепрем'єр-міністром Чернишовим, Федоровим та Кулебою, а також командою Офісу Президента.

"Ми готуємо на завтра ще розмови з представниками українського бізнесу – про те, які системні рішення потрібні зараз та в перспективі, щоб дати Україні більше впевненості та сильне економічне дихання", – сказав Зеленський.

До слова, раніше радник президента України Олександр Камишін анонсував, що на початку 2025 року Україна запустить пілотний проєкт щодо повернення наших громадян з-за кордону. Проєкт здійснюватиметься у співпраці з Німеччиною під егідою новоствореного Міністерства єдності.