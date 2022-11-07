З російського полону повернули вже 30 захисників Зміїного, однак це не кінець
Джерело:Дмитро Лубінець
Україна не забуває про своїх захисників та докладає усіх зусиль, щоб повернути їх додому з російського полону. Так, уже вдалося визволити 30 осіб.
Також постійно відбуваються зустрічі із родинами військовополонених. Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Зверніть увагу Загинув, прикриваючи штурм Зміїного: нові деталі смерті одного з найкращих льотчиків України
Діліться інформацією з компетентними органами
Чергова така зустріч пройшла 7 листопада в Офісі Уповноваженого з прав людини. На ній були присутні:
- рідні військових з острова Зміїний, які зараз перебувають у полоні,
- представники Координаційного штабу,
- представники Державної прикордонної служби України та ін.
Під час неї Дмитро Лубінець попросив рідних українських військових, які мають будь-яку інформацію щодо військовополонених, ділитися нею з компетентними органами.
На черговій зустрічі говорили про військових зі Зміїного
Звісно, під час розмови підіймалося питання щодо складності повернення з полону військових, які служили на Зміїному.
Саме військові зі Зміїного стали легендою цієї війни — вони прийняли бій, коли багато хто був дезорієнтований,
– сказав Дмитро Лубінець.
Під час зустрічі представники різних відомств розповіли, що станом на сьогодні Україні вдалося повернути додому уже 30 військовополонених з острова Зміїний. На жаль, в окупантів ще залишаються наші захисники, однак омбудсман підкреслив, що Україна обов'язково визволить з російського полону їх усіх.
"Продовжуємо надалі напрацьовувати механізми співпраці з родичами, спільно обговорюємо важливі питання, які стосуються повернення наших захисників. Повернемо додому кожного!", – підкреслив він.
Обмін полоненими: останні новини
- Останній масштабний обмін полоненими відбувся 3 листопада. Тоді додому повернути зуміли 107 воїнів. Вдалося звільнити 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Відомо, що серед них були 19 прикордонників.
- Декількома днями раніше, 29 жовтня, Україна повернула з російського полону ще 52 людини. Серед них бійці Нацгвардії, морпіхи, прикордонники та тероборонці.
- 26 жовтня вдалося вирвати з полону 10 захисників України. Також вдалося повернути тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса.
- Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, станом на 27 жовтня з початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося звільнити з полону 978 людей.
Варте уваги – Унікальні кадри повернення українських військових з полону: дивіться відео