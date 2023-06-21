Повернення 600 кілограмів золота оточення Януковича: у НАБУ дали оптимістичний прогноз
Джерело:Укрінформ
В Україну зі Швейцарії можуть повернути 600 кілограмів золота, що належить комусь з оточення президента-втікача Віктора Януковича. Наразі НАБУ проводить розслідування.
Слідство щодо статків оточення експрезидента Януковича НАБУ проводить спільно зі швейцарськими правоохоронцями. Директор відомства Семен Кривонос повідомив, що золото, вивезене з України, зрештою повернуть назад.
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Повернення золота оточення Януковича до України
Справу про арешт 600 кілограмів золота, що "належить" оточенню Януковича, розслідував департамент генпрокуратури під керівництвом нині покійного Євгена Єніна. Згодом, 2019 року, цю справу передали НАБУ після того, як в Генпрокуратури закінчилися повноваження слідства.
Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами. Але ми сподіваємося, що все повернемо,
– розповів директор НАБУ.
Нагадаємо, більш ніж пів тонни золота у Швейцарії заарештували ще 2017 року. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко відмовився розповісти, кому саме з оточення Януковича воно належить. 2018 року Єнін повідомляв, що правоохоронці з'ясовують, як саме золото опинилося у Швейцарії, проте говорити про його повернення тоді було зарано.
В Україну незабаром повернуть "скіфське золото": що відомо
- В Нідерландах апеляційний суд ухвалив рішення про повернення "скіфського золота" ще у жовтні 2021 року. Проте тільки 2023 року це рішення підтвердили і у Верховному суді країни.
- Українська сторона привітала це рішення та нагадала про те, що баталії через золото тривали більше, ніж дев'ять років. Суть цих баталій полягала в тому, що 2013 року музей в Амстердамі отримав у тимчасове користування деякі експонати з кримського музею, і після окупації півострова постало питання, куди їх повертати – у Крим чи на підконтрольну Україні територію.
- Андрій Єрмак заявив, що повернення "скіфського золота" – хороша новина, і так само Україна досягне справедливості і в інших справах, що стосуються злочинів Росії.