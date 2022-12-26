У "Повернись живим" пояснили, чому волонтери допомагають Міноборони, а не конкурують

Деякі іноземці не завжди розуміють, як благодійний фонд може займатися закупівлями зброї та іншої військової техніки. Однак це абсолютно нормально. Часто фонд може значно швидше вирішити проблему, ніж Міноборони.

Про це 24 каналу розповів директор воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, навіть деякі військові з ЗСУ говорили, що фонд дублює діяльність Міністерства оборони України.

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Так, ми це робимо. Бо ми не настільки бюрократизована організація, як Міноборони та інші держустанови. Ми можемо швидше відреагувати та закупити все. Це історія не про конкуренцію, а про підставлення плеча допомоги,

– зазначив Римарук.

Постійно шукаємо слабке місце на фронті

Як наголосив Римарук, фонд "Повернись живим" ще з 2014 року на 99,9% співпрацює зі Збройними Силами Українами та іншими підрозділами Сил оборони. Представники організації постійно комунікують із військовими, щоб чітко розуміти, що потрібно для армії.

З 2014 року в фонду "Повернись живим" не було жодного публічного чи непублічного конфлікту. Усі наполегливо працюють, щоб допомогти військовим.

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Основне завдання – перебувати в постійному пошуку слабкого місця. Якщо ми бачимо потенційно слабке місце на тій чи іншій ділянці фронту, то ми переключаємо всі фінансові потоки, щоб швидко реалізувати проблему,

– наголосив Римарук.

До прикладу, після втечі окупантів з правобережжя Херсонщини українські військові опинилися на дещо вищих позиціях, з яких можна відстежувати дії росіян на лівому березі. Фонд за 2 тижнів реалізував для одного з підрозділів системи відеоспостереження уздовж Дніпра.

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