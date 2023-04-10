Повернулися захисники "Азовсталі" та Гостомеля: Україна провела новий великий обмін полоненими
Додому з полону вдалося повернути ще 100 українців. Серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.
10 квітня Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненими з Росією. Це був непростий обмін.
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Додому повернули 100 українців
Додому повернулись 100 українців: 80 чоловіків та 20 жінок. Це військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. У багатьох з них є серйозні поранення та захворювання.
За результатами чергового обміну військовополоненими додому повертаються 80 Захисників та 20 Захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу,
– повідомили у штабі.
З полону вдалося визволити:
- 24 нацгвардійців,
- 22 прикордонники,
- 22 представники Військово-морських сил,
- 21 військовослужбовця Збройних сил України,
- 11 тероборонців.
Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед повернених героїв також є оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. Наймолодшому з визволених воїнів 19 років.
У більш ніж половини з них важкі поранення
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що майже половина зі звільнених мають важкі поранення, хвороби або ж зазнали катувань.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв, що Україна зробить все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу.