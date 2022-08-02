Якщо бої триватимуть до зими, повертати території буде все важче, – ОП

Глава Офісу Андрій Єрмак розповів, що наступні кілька місяців будуть вирішальними для України на полі бою. Затягнення війни до зими може принести користь російським силам.

Він пояснив, що якщо бойові дії продовжаться до зими, то повертати територію буде все важче та важче.

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Україна планує звільнити 100% окупованих територій на Півдні

Андрій Єрмак наголосив, що Україна вживатиме всіх можливих заходів, щоб вийти до зими з "глухого кута". Зараз українські війська посилюють контратаки на півдні. Їхня мета – відвоювати 100% території, яку захопили росіяни.

У цій війні ми ніколи не підемо на поступки щодо нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету,

– сказав він.

Також Єрмак закликав США та західних союзників запровадити додаткові санкції проти росії, оскільки кремль продовжує використовувати експорт енергоносіїв як важіль для зняття санкцій.

"Важливо не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму"

Раніше президент Володимир Зеленський сказав конгресменам, що наступні 3 – 6 тижнів для України стануть вирішальними. Оскільки після цього виборювати перемогу буде значно важче. Особливо це стосується Півдня країни. Тож Україна наразі намагається максимально посилити постачання зброї від західних партнерів.

Напередодні Андрій Єрмак теж казав, що "важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму". За його словами, зараз українська влада робить все для того, щоб звільнити наші території якомога швидше.

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