Гарний та поганий сигнал: на що вказує повідомлення Трампа Путіну

Дональд Трамп заявив, що у разі провалу домовленостей про мир, США запровадять високі мита та жорсткі санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться всього, чим вона торгує. Новий президент США вважає, що цими діями зробить велику послугу Росії.

Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в ефірі 24 Каналу зазначив, що повідомлення від Трампа демонструють: попередні спроби домовитися з російською адміністрацією на непублічному рівні не увінчалися успіхом. Якщо Трамп різко перейшов до критики й говорить про запровадження санкцій, це свідчить про те, що його початковий сценарій "пряника" не спрацював.

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Така позиція є реакцією на дії Росії.

З одного боку, це поганий сигнал для нас, оскільки вказує на те, що не буде легкого способу завершити війну. Росія досі не готова визнати свою неспроможність протистояти Заходу, зокрема США,

– зазначив Максим Джигун.

Він додав, що, з іншого боку, це позитивний сигнал, адже свідчить про певну політичну та дипломатичну трансформацію Трампа. Ймовірно, Трамп починає усвідомлювати, що Росія 2025 року – це вже не та Росія, з якою він співпрацював у 2017 – 2020 роках.

Чому спецпредставник Трампа відмінив зустріч

"Це важливий для нього висновок, оскільки один із його інструментів, скоріш за все, вичерпав себе. Ми пам’ятаємо, що в Україну мав приїхати Кіт Келлог, спецпредставник Трампа, але цей візит скасували офіційно через юридичні обмеження. Однак, якщо згадати угоду щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, то непублічна дипломатія там працювала ще до приходу до Овального кабінету, і жодних проблем не виникло", – підкреслив Максим Джигун.

Він вважає, що перед цим візитом Кіта Келлога велася активна комунікація з Кремлем. Розуміючи її неефективність, візит Келлога до України скасували. Це пояснює і нинішні заяви Трампа.

Коли очікувати розмову Путіна та Трампа

Джигун додав, що цікаво буде спостерігати за зустріччю, яка неодноразово анонсувалася на рівні президентів обох країн. Причому вони коментують це по-різному: Трамп стверджує, що Путін готовий до перемовин, а Путін каже, що це потрібно американцям. Ймовірно, остаточний вердикт щодо стратегії "пряника", а саме відсутності санкцій в обмін на конструктивні ідеї з боку Путіна, стане зрозумілим після особистої зустрічі з ним.

Можливо, вона відбудеться в лютому чи березні. Якщо після неї президенти будуть змушені давати публічні коментарі, але не досягнуть жодних принципових домовленостей, США можуть перейти до стратегії "кнута" у вигляді нових санкцій,

– пояснив Джигун.

Політолог додав, що перед цією зустріччю, ймовірно, відбудеться планова телефонна розмова. Спонтанності не варто очікувати в ситуації зі США та Росією, адже це стратегічні противники.

"Телефонна розмова може стати підґрунтям для швидкої особистої зустрічі. Хотілося б, щоб перед цим українська делегація зустрілася з президентом США, аби Трамп враховував позицію Києва – країни, яка є жертвою цієї війни й прагне справедливого завершення конфлікту", – підсумував Джигун.