Внаслідок вибухів Львів повністю залишився без світла
23 листопада 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
У середу, 23 листопада, по всій території України пролунала повітряна тривога. В низці областей зафіксували прильоти.
Країна-агресорка продовжує тероризувати Україну. Після повідомлень про вибухи на Одещині, Дніпропетровщині та Київщині львів'яни також сповістили про вибухи у місті.
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Місто повністю знеструмлене
Близько 14:00 місцеві жителі Львова повідомили про декілька вибухів. У деяких районах міста зникло електропостачання.
Згодом Андрій Садовий повідомив про те, що Львів повністю знеструмлений та закликав мешканців перебувати в укриттях.Зауважте! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.
Ракетний обстріл України 23 листопада: що відомо
- Про чергову ракетну атаку попередили українців близько 12:20. Спочатку сирени лунали у Донецькій області. Уже через кілька хвилин карта почала активно "червоніти".
- Невдовзі надійшла інформація про те, що на Одещині чули вибухи. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО. Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.
- Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.
- Вибухи також чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.
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