Повідомляють про вибухи у Миколаєві: у місті 2 прильоти

15 травня 2024, 11:49
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Уранці 15 травня російські війська вдарили по Миколаєву. Раніше повідомляли про загрозу балістики з Криму.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у місті зафіксовано 2 прильоти. Тривогу у області оголосили об 11:32.

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У Миколаєві 2 прильоти

Об 11:33 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістики з півдня. Вже за декілька хвилин в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У місті пролунав вибух. З'ясовуємо. Будьте в безпечних місцях,
– написав він.

Через десять хвилин оновлену інформацію повідомив Кім, який заявив, що у місті є два влучання внаслідок російської атаки.

Станом на 12:03 у області оголошено відбій повітряної тривоги. Наразі деталі удару окупантів невідомі.

Обстріли Харкова 14 травня: що відомо

  • 14 травня російські війська в черговий раз вдарили по Харкову КАБами. Внаслідок удару постраждало 7 чоловіків, 11 жінок та троє дітей.
  • Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував у мережі зображення, на якому видно багатоповерховий будинок, що постраждав від ворожого удару. На фотографії можна побачити, як ворожий снаряд влучив у будівлю, зруйнувавши частину стіни.
  • Усього у місті зафіксовано три влучання по території Шевченківського району. Один з боєприпасів влучив у житловий будинок, два інших — у двір житлової цивільної забудови.

Автор: Ярослав Погончук