Труни попливли: внаслідок повені росіяни знаходять "цікаві" сюрпризи

Після прориву дамби в Орській області та сильних злив Росія продовжує йти на дно. Рівень води у річках стрімко підіймається, тому плавати починають не лише мости й домівки.

Через сильні паводки росіяни натрапляють і на цікаві "знахідки". Так, наприклад, жителі міста Саранськ виявили на місцевому озері труни, які плавали прямо в ньому, пише 24 Канал.

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Один із мешканців записав відео для своєї матері, в якому поділився із нею цією "знахідкою".

"Мам, дивись, я приїхав, і тут гроби плавають. Це Лісне озеро", – сказав у відео місцевий.

Ситуація стає гіршою

У Тюменській області рівень води в річці Ішим за добу піднявся на 140 сантиметрів, тобто до 10,5 метрів. Це рекордний показник за останні 27 років.

Місцева влада попередила, що найближчим часом ситуація залишатиметься напруженою, а рівень води буде тривалим. Водночас допомагати росіянам та рятувати їх влада не поспішає.

"А в нас все добре"

В Абатському районі Тюменської області за останню добу рівень води також збільшився на 64 сантиметри. Пік повені очікують протягом трьох найближчих днів.

Служба Сибірсько-Уральської енергетичної компанії вже заявила, що в Тюменській області Росії через паводок знеструмлено понад 10 населених пунктів. Але пропагандистські канали запевняють мешканців, що служби активно зміцнюють дамби, які захищають від води федеральну трасу, і що в них "все добре".

Тим часом у Курганській області через паводок у шести муніципальних округах залишаються підтопленими 305 житлових будинків і 685 присадибних ділянок.

А в Оренбурзі наразі залишаються підтопленими 5 510 будинків і ще 10 696 присадибних ділянок.

Також під час повені в Оренбурзькій області загинуло щонайменше п'ятеро людей. Про це пише росЗМІ із посиланням на родичів та волонтерів, але цю інформацію намагаються приховати. А от міністр з питань надзвичайних ситуацій Алєксандр Куренков під час перебування в Оренбурзькій області заявив, що загиблих через затоплення в Орську нібито немає.

Звідки повінь