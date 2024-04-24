Труни попливли: внаслідок повені росіяни знаходять "цікаві" сюрпризи
Після прориву дамби в Орській області та сильних злив Росія продовжує йти на дно. Рівень води у річках стрімко підіймається, тому плавати починають не лише мости й домівки.
Через сильні паводки росіяни натрапляють і на цікаві "знахідки". Так, наприклад, жителі міста Саранськ виявили на місцевому озері труни, які плавали прямо в ньому, пише 24 Канал.
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Один із мешканців записав відео для своєї матері, в якому поділився із нею цією "знахідкою".
"Мам, дивись, я приїхав, і тут гроби плавають. Це Лісне озеро", – сказав у відео місцевий.
Ситуація стає гіршою
У Тюменській області рівень води в річці Ішим за добу піднявся на 140 сантиметрів, тобто до 10,5 метрів. Це рекордний показник за останні 27 років.
Місцева влада попередила, що найближчим часом ситуація залишатиметься напруженою, а рівень води буде тривалим. Водночас допомагати росіянам та рятувати їх влада не поспішає.
"А в нас все добре"
В Абатському районі Тюменської області за останню добу рівень води також збільшився на 64 сантиметри. Пік повені очікують протягом трьох найближчих днів.
Служба Сибірсько-Уральської енергетичної компанії вже заявила, що в Тюменській області Росії через паводок знеструмлено понад 10 населених пунктів. Але пропагандистські канали запевняють мешканців, що служби активно зміцнюють дамби, які захищають від води федеральну трасу, і що в них "все добре".
Тим часом у Курганській області через паводок у шести муніципальних округах залишаються підтопленими 305 житлових будинків і 685 присадибних ділянок.
А в Оренбурзі наразі залишаються підтопленими 5 510 будинків і ще 10 696 присадибних ділянок.
Також під час повені в Оренбурзькій області загинуло щонайменше п'ятеро людей. Про це пише росЗМІ із посиланням на родичів та волонтерів, але цю інформацію намагаються приховати. А от міністр з питань надзвичайних ситуацій Алєксандр Куренков під час перебування в Оренбурзькій області заявив, що загиблих через затоплення в Орську нібито немає.
Звідки повінь
- 5 квітня в місті Орськ, що в Росії, прорвало греблю дамби, внаслідок чого вода затопила місто та нанесла значних руйнувань.
- Цікаво, що мер міста Орськ Василь Козупиця за кілька днів до прориву дамби відзвітував у соцмережах, що загрози немає.
- Основна версія пояснює, що прорив греблі міг статися через різке танення снігу, а також підвищення рівня води в річці Урал та в Іриклінському водосховищі.
- Владімір Путін тим часом не поспішає відвідувати постраждалі регіони. Своє "занепокоєння" він виявив лише на словах, які не надто допомагають людям затоплених міст.