Підтоплення у Росії: влада Якутії запровадила надзвичайний стан через паводок

Через сильний паводок Росія продовжує йти під воду. Так, влада Якутії в понеділок, 20 травня, змушена була запровадити надзвичайний стан.

Лише за минулу добу, 19 травня, вода затопила 27 дворових територій у чотирьох селах Якутії. А в МНС країни-агресорки стверджують, що роблять усе можливе, щоб врятувати місцеве населення, пише 24 Канал.

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Вода затопила чотири населені пункти Якутії

До зони підтоплення останніми днями потрапили якутські населені пункти Фрунзе, Апани, Єдейці, Микільський.

"Уряду республіки доручено вжити всіх заходів щодо відновлення населених пунктів та об'єктів економіки, забезпечення життєдіяльності населення та надання соціальної та матеріальної допомоги постраждалим громадянам", – повідомляють у російському МНС.

Загалом підтопленими у Якутії залишаються 647 дворових територій, серед яких – 489 житлових будинків у 16 населених пунктах Намського району.

Росія йде під воду / Фото МНС Росії та із соцмереж

Від паводків постраждали й інші регіони Росії