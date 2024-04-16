Кремль заперечує наявність загиблих внаслідок повені: журналісти встановили 5 жертв

Під час повені в Оренбурзькій області Росії загинули щонайменше 5 людей. Однак точна кількість жертв внаслідок повені невідома, тому що російська влада не надає цю статистику.

Російські ЗМІ дізнались імена 5 загиблих завдяки їхнім родичам та волонтерам. За словами однієї з волонтерок, загиблих в Орську більше, ніж зниклих безвісти.

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Що відомо про встановлених загиблих

Російські ЗМІ з'ясували видання, що щонайменше чотири особи загинули в Орську – це 65-річний Сергій Ларін, 82-річна Зоя Степанова, 70-річний Юрій Ларіонов та 57-річний Рустам Ахметов. Ще один загиблий – 51-річний житель селища Пригородний Оренбурзької області Андрій Чернишов.

Зокрема Ахметов чекав на рятувальників у своєму будинку на вулиці Каманіна, але вдень 7 квітня зв'язок з ним зник. Про його загибель журналістам повідомила волонтерка, яка шукає зниклих в Орську.

Сергій Ларін, який жив на вулиці Чапаєва, відмовився евакуюватися. Його смерть журналістам підтвердила родичка. За її словами, у морзі родичам не повідомили офіційну причину смерті.

Ще один загиблий Юрій Ларіонов, який жив на вулиці Карла Маркса, не евакуювався вчасно, і його будинок затопило.

Точна цифра загиблих внаслідок повені невідома

Точної цифри загиблих внаслідок повені в Росії волонтери сказати не можуть, як і кількість зниклих безвісти. Однак, за словами однієї з волонтерок, загиблих в Орську більше, ніж зниклих безвісти.

Вона змогла дізнатися імена щонайменше двох зниклих безвісти жителів Орська – це пенсіонерка Ніна Соловйова та її 49-річний син Алім Сатигулов. Родичі шукають їх понад 10 днів.

Варто зауважити, що російський міністр з питань надзвичайних ситуацій Олександр Куренков під час перебування в Оренбурзькій області заявив, що загиблих через затоплення в Орську нібито немає. У перші дні повені з'явилася інформація про загибель чотирьох людей, але в мерії міста запевняли, що їхня смерть не пов'язана з повінню.