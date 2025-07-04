Жахлива повінь у Техасі: є загиблі, щонайменше 20 дітей з літнього табору зникли безвісти

У центрально-південному Техасі у США вздовж річки Гвадалупе сталася велика раптова повінь. Через це загинуло щонайменше 13 людей, десятки дітей зникли безвісти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters, The New York Times, New York Post та Globe Alerts. ЗМІ також показали наслідки стихійного лиха.

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Що відомо про повінь у Техасі

Для окремих районів округу Керр оголосили надзвичайний стан після інтенсивних дощів. Міський чиновник Далтон Райс розповів, що екстремальна повінь сталася до світанку. За його словами, це відбулося майже без жодного попередження.



Наслідки повені у Техасі / Колаж New York Post

Шерифська служба округу Керр повідомила про знаходження тіл загиблих осіб через стихійне лихо. Також відомо, що влада шукає 23 дівчаток з християнського літнього табору, які вважаються зниклими з понад 700 дітей перебували там.

Згідно з офіційними даними, більшість з них зараз перебуває у безпеці, проте через високу воду дороги стали непроїзними, що ускладнило та затримало їхню евакуацію. Зараз їх намагаються врятувати. Частина з них вже зустрілася з батьками.

Також зазначимо, що суддя округу Керр та головний обраний посадовець округу Роб Келлі під час брифінгу сказав журналістам, що через повінь найбільше постраждали окремі житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги.

Стихійне лихо охопило центрально-південний Техас: дивіться відео

Ден Патрік каже, що рівень річки Гвадалупе піднявся на 26 футів, це приблизно 8 метрів, всього за 45 хвилин під час потужної зливи. Також є дані про рівень води 34 футів. Через повінь пошуково-рятувальні групи залучали 14 гелікоптерів.

Крім вищезгаданого, також використовували близько десятка дронів для обстеження району, а сотні рятувальників на землі проводили рятувальні операції на деревах і в стрімких водах. Наслідки стихійного лиха намагаються ліквідувати досі.

У цих районах прогнозуються додаткові опади. Навіть якщо дощ буде несильним, можуть виникати нові повені. У наступні 24 – 48 годин зберігається загроза раптових повеней від Сан-Антоніо до Вейко, а також ризики залишаються в західному та центральному Техасі,

– повідомив віцегубернатор Техасу.

Також, за словами американських чиновників, задля допомоги місцевій владі у ліквідації наслідків залучили співробітників Берегової охорони Сполучених Штатів та Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA).

До слова, наприкінці червня південно-західну китайську провінцію Гуйчжоу накрила страшна повінь. Вода наполовину затопила вже раніше постраждале від негоди місто Жунцзян. Загинуло 6 осіб, понад 40 тисяч людей евакуювали.