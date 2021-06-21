Повінь у Ялті: кількість постраждалих значно зросла

Через негоду в окупованій Ялті постраждали вже 43 людини, хоча днем раніше ця кількість була вдвічі меншою. Потерпілі звернулись до лікарень.
Так, 6 людей довелось госпіталізувати. Інші лікуються вдома. Про це повідомила окупаційна влада.
Важливо Надзвичайний стан через негоду в Ялті: як окупанти спричинили порушення екології
Що було раніше
Раніше інформували про 24 постраждалих від негоди. До речі, близько 600 людей евакуювали з Ялти.
Окупаційні ЗМІ писали, що під час потужної зливи в Ялті загинув 26-річний чоловік. Його віднесло потоком дощової води.
Негода в Криму: що треба знати
- В окупованому Росією Криму були сильні зливи. Через це півострів затопило.
- Річка Водоспадна вийшла з берегів, а надмірні опади спричинили повінь. За 6 годин випала місячна норма дощу.
- 18 червня окупанти оголосили в Ялті режим надзвичайної ситуації.
- Місто закривали на в'їзд, жителям не можна було виходити на вулицю. Для того, щоб побороти наслідки дощів, залучили військових.
- До речі, крім Ялти, затопило й вулиці Керчі.