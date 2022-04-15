Повинен бути тут, навіть під час ескалації, – Кириленко про те, чому не полишає Донеччину

Глава Донецької ОВА пояснив, чому він не покидає область попри активні бойові дії. Павло Кириленко підкреслив, що повинен залишатися, адже на нього орієнтуються органи влади.

В інтерв'ю він зазначив, що не бачить жодного геройства у своїх діях. Очільник Донецької ОВА залишається на своєму місці, бо повинен так робити.

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Він виконує свої службові обов'язки

Я не розцінюю свої дії як якийсь героїчний вчинок чи щось екстраординарне – виконую свої прямі службові обов'язки,

– підкреслив він.

Павло Кириленко додав, що залишиться на Донеччині, навіть за умов подальшої ескалації бойових дій. Очільник усвідомлює, що на нього орієнтуються всі органи влади області. Тож він залишатиметься стільки, скільки буде потрібно, і скільки дозволятиме ситуація.

Також він додав, що ті населені пункти, які захопили російські загарбники, практично стерті з лиця землі. Павло Кириленко підкреслив, що точаться бої у Волноваському районі та Мар'їнці, а також у Маріуполі.

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