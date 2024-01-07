Почастішали випадки видачі повісток на блокпостах: хто і як має право їх вручати

Вручення повісток на блокпостах було досить обговорюваним на початку оголошення мобілізації, наразі подібні випадки знову почастішали. Зокрема, на Київщині було розпорядження посилити контрдиверсійні та безпекові заходи, під час яких громадянам нібито могли вручати повістки. До процесу були залучені поліцейські.

Розповідаємо із поясненнями юристів, хто має право вручати повістки на блокпостах і узагалі, чи законно це. Так, Роман Лихачов пояснив, що попри те, що блокпости встановлені для контрдиверсійних та безпекових заходів, під час воєнного часу їх можуть використовувати для перевірки військово-облікових документів та вручення повісток

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Оскільки, вручити повістку особі можна будь-де, то якщо особа уповноважена на вручення повістки, то вона має право вручити повістку на блокпостах. Така повістка буде цілком законною та відповідно до норм законодавства повинна вами виконатися,

– уточнюють юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

. Повістка не може бути оскаржена в суді. Особливість вручення повісток на блокпостах у тому, що місцеві військкомати нічого не знають про вас і ваші хвороби, тому видають повістки всім, проте це не завжди тягне за собою мобілізацію та відправлення на передову.

На блокпостах може відбуватись вручення повісток та головне питання полягає в тому, як саме виписується та вручається цей документ.

"Не всі особи можуть мати купу пустих бланків і заповнювати їх на місці, коли мають початковий підпис начальника ТЦК. Це не зовсім законно, бо начальник ТЦК не може пусті бланки штампувати і ставити підпис під ними", – уточнив Лихачов.

Водночас підстав для того, щоб не отримувати повістки, немає. Тому, юрист радить отримувати повістки, але "висновки щодо їхньої правомірності робити вже надалі з юристами".

Вручення повісток на блокпостах Київщини: головне

До 6 січня контрдиверсійні та безпекові заходи вирішили посилити не лише в Києві, але й у Київській області. В області збільшили кількість блокпостів, на яких можуть зупиняти транспорт. Громадянам нагадали, що з собою потрібно мати документи, які посвідчують особу.

У мережі поширили інформацію, що нібито поліцейським на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано роздавати повістки. Втім, начальник поліції Київщини Анатолій Щадило спростував цю інформацію.