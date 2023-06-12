Загальна мобілізація в Україні: як законно оскаржити повістку, видану на блокпості

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Повістку військовозобов’язаному можуть вручити у будь-якому місці – навіть на блокпості.

Якщо вручили повістку на блокпості, то військовозобов'язані можуть оскаржити цей документ. Детальніше про те, як це зробити – розповість 24 Канал.

Важливо Поштою, СМС і через родичів: види повісток, як їх вручають і що обов'язково мають вказати

Як оскаржити повістку, видану на блокпості

Коли чоловік отримав повістку на блокпості, він має звернутись до військкомату. Якщо документ неправильно заповнений або його вручила неуповноважена особа – повістку можна оскаржити.

Для цього необхідно звернутись у військкомат, Міноборони або Нацполіцію.

Хто не може вручати повістки

військові на блокпостах,

митники,

поліцейські.

Зауважимо, що видати повістку можуть лише представники військкомату або представники органу місцевого самоврядування.

Якщо повістку виписала неуповноважена особа або в ній є помилка – має бути складений відповідний акт із вказівкою причини відмови. Водночас у цей момент має бути поряд два свідки.

Які є види повісток