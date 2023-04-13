З видачею повісток в Україні не за місцем реєстрації можуть виникнути проблеми: які нюанси

В Україні з часу запровадження воєнного стану триває загальна мобілізація. Повістку військовозобов'язаному можуть вручити на вулиці, на роботі чи в іншому місці, адже чинне законодавство не визначає місце, де можуть дати оповіщення.

Вже 11 квітня Кабмін розширив повноваження Територіальних центрів комплектування (ТЦК) – вони можуть вручати повістки, незалежно від місця перебування на військовому обліку. Адвокатка Вікторія Кравченко пояснила на своєму ютуб-каналі, що не так з нововведенням, пише 24 Канал.

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Що не так з нововведенням про повістки

Адвокатка припустила, що, наприклад, якщо військовозобов'язаний українець 18 – 60 років з Харкова приїхав у Львів у відрядження на один день і представники Територіального центру комплектування й соціальної підтримки (ТЦК і СП) вирішили дати йому повістку.

Вікторія Кравченко пояснює, що проблема полягатиме в тому, куди саме громадянину будуть виписувати цей документ.

До прикладу, за пропискою – у Харків. А за чиїм підписом? За підписом голови львівського ТЦК. А як може його керівник повною мірою заповнити графи повістки: зокрема, чітко вказати номер розпорядження харківського ТЦК й дату його ухвалення та підписання, відповідно до якого військовозобов'язаному потрібно буде з'явитися до ТЦК Харкова,

– заявила адвокатка.

Адже у повістці мають бути всі реквізити, визначені нормами законодавства. Проте наразі не запустили Єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тобто наразі не є зрозумілим:

як будуть відслідковувати вручення повістки не за місцем реєстрації та, відповідно, військового обліку;

як передаватимуть корінці розписок про вручення або ж акти відмови від отримання повісток.

За словами адвокатки, у повістці має бути номер, найменування ТЦК та СП, що видав розпорядження щодо певного військовозобов'язаного. Також має бути прописано, відповідно до якого розпорядження особа має з'явитись у ТЦК та СП. Мовиться про номер, дату ухвалення та підписання розпорядження.

Варто додати, що народний депутат України, полковник Служби безпеки України Роман Костенко пояснив – раніше, якщо людині дали повістку, то її скеровували тільки за місцем прописки. Завдяки цьому, багато людей ухилялись від служби.

Зараз можна відмобілізовувати з інших військкоматів і видавати повістки навіть в інших регіонах,

– запевнив Роман Костенко.

Кабмін розширив повноваження військкоматів: коротко