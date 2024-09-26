Розсилка повісток поштою: в Укрпошті розповіли деталі отримання

В Україні почали активно розсилати повістки поштою. Зокрема, ця процедура не надто різниться від розсилання судових документів.

Ця процедура чітко регламентується. Про це розповів керівник Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі "Суспільному".

Дивіться також "Україні може знадобитись знизити призовний вік": Костенко пояснив, за яких умов це станеться

Що відомо про повістки поштою в Україні

За словами Смілянського, повістка військовозобов'язаним надходить як звичайний рекомендований лист, який одержувач отримує під підпис.

Якщо зазначається, що людини немає (тобто не отримала листа особисто – 24 Канал), залишається повідомлення. Якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами – ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку – 24 Канал) відправнику (Міноборони – 24 Канал),

– розповів керівник Укрпошти.

Смілянський зазначив, що ця процедура чітко регламентується і прописана в законодавстві. Він додав, що листи з повістками надсилаються у звичайних конвертах.

Нагадаємо, що за словами адвоката Юрія Танасійчука, повістки поштою отримують лише ті громадяни, що оновили дані. Він зазначив, що ті, хто покинули країну нелегально, повісток не отримають.