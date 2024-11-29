Повістка не може бути оскаржена у жодному суді, – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що повістку не можна оскаржити у жодному суді. Річ у тому, що цей документ є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов`язок відповідно до закону.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету". У Верховному Суді зауважили, що обов'язок військовозобов’язаного з’явитися за викликом до відповідного ТЦК установлений не повісткою, а безпосередньо законом.

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Яким було звернення позивача до суду

Позивач звернувся з вимогою визнати незаконними дії ТЦК щодо виготовлення та вручення йому повістки для прибуття до військкомату.

Втім, окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження, а апеляційний суд підтримав це рішення.

У касаційній скарзі до Верховного Суду чоловік вказав, що підпис на повістці виконувача обов’язків начальника ТЦК є підробленим, а сам документ – сфальсифікованим. Він зазначив, що розпорядження на оповіщення та вручення повістки відсутнє, у документі немає дати та не вказана мета виклику.

Чоловік стверджував, що повістку має підписувати лише начальник ТЦК, а її вручення має здійснюватися особисто або через уповноважених осіб. Крім того, у разі його відмови від отримання повістки повинен був бути складений відповідний акт, чого не було зроблено.

За його словами, спроба вручити йому «незаконну повістку» призвела до тяжких наслідків, зокрема до відкриття кримінальної справи.

Яка позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Поняття "позов, який не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства" слід тлумачити ширше: це означає, що позов не підлягає судовому розгляду взагалі.

Суд першої інстанції, відмовляючи у відкритті провадження, дійшов висновку, що предмет позову не може бути розглянутий ні в адміністративному, ні в будь-якому іншому судовому порядку.

Суд першої інстанції дійшов висновку, що саме оповіщення про виклик до ТЦК оформлюється у вигляді повісток, і дії відповідача щодо вручення повістки, яка складена та вручена, не є рішенням чи дією суб`єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства.

Вказане свідчить, що суб`єкт владних повноважень не порушив прав, свобод або інтересів позивача на момент його звернення до суду.

Верховний Суд зазначив, що повістка є лише засобом інформування про обов’язок особи виконати військовий обов’язок, визначений Законом №2232-XII, а не сама встановлює цей обов’язок. Однак доводи щодо порушення ТЦК процедури вручення повістки та необґрунтованого обвинувачення у порушенні позивачем закону про мобілізацію можуть бути предметом перевірки судом у межах відповідного кримінального провадження.