Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". В Верховном Суде отметили, что обязанность военнообязанного явиться по вызову в соответствующий ТЦК установлена не повесткой, а непосредственно законом.

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Каким было обращение истца в суд

Истец обратился с требованием признать незаконными действия ТЦК по изготовлению и вручению ему повестки для прибытия в военкомат.

Впрочем, окружной административный суд отказал в открытии производства, а апелляционный суд поддержал это решение.

В кассационной жалобе в Верховный Суд мужчина указал, что подпись на повестке исполняющего обязанности начальника ТЦК является поддельной, а сам документ – сфальсифицированным. Он отметил, что распоряжение на оповещение и вручение повестки отсутствует, в документе нет даты и не указана цель вызова.

Мужчина утверждал, что повестку должен подписывать только начальник ТЦК, а ее вручение должно осуществляться лично или через уполномоченных лиц. Кроме того, в случае его отказа от получения повестки должен был быть составлен соответствующий акт, чего не было сделано.

По его словам, попытка вручить ему "незаконную повестку" привела к тяжелым последствиям, в частности к открытию уголовного дела.

Какова позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что судья отказывает в открытии производства по административному делу, если иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Понятие "иск, который не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства" следует толковать шире: это означает, что иск не подлежит судебному рассмотрению вообще.

Суд первой инстанции, отказывая в открытии производства, пришел к выводу, что предмет иска не может быть рассмотрен ни в административном, ни в любом другом судебном порядке.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что именно оповещение о вызове в ТЦК оформляется в виде повесток, и действия ответчика по вручению повестки, которая составлена и вручена, не является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства.

Указанное свидетельствует, что субъект властных полномочий не нарушил прав, свобод или интересов истца на момент его обращения в суд.

Верховный Суд отметил, что повестка является лишь средством информирования об обязанности лица выполнить воинский долг, определен Законом №2232-XII, а не сама устанавливает эту обязанность. Однако доводы о нарушении ТЦК процедуры вручения повестки и необоснованного обвинения в нарушении истцом закона о мобилизации могут быть предметом проверки судом в рамках соответствующего уголовного производства.