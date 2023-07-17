Вісім тривог за день: деталі терористичного удару росіян по Харкову

Росіяни тричі вдарили по Харкову 16 липня. У результаті ворожих обстрілів загинув 24-річний чоловік, є поранені.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що протягом дня у місті пролунало вісім тривог. Чотири ракети влучили у цивільні об'єкти.

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"Перший удар відбувся о пів на другу ночі, Росія випустила чотири ракети по Шевченківському району, з них дві влучили у футбольний стадіон, дві вибухнули у повітрі. На щастя, жертв і поранених у результаті цього удару немає", – зазначила журналістка.

Загинув 24-річний чоловік, є поранені

Пізніше, о 19 годині росіяни запустили у бік Харкова ще дві ракети. Влучили по цивільному підприємству, там сталася пожежа, у результаті удару загинув 24-річний працівник підприємства.

"Бригади працюють, всі екстрені служби теж на місці, надають допомогу пораненим, деяких людей довелось госпіталізувати. Також надаємо психологічну допомогу тим, хто перебував у районі влучання у бомбосховищі", – сказав директор Харківського центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

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Третя атака – без жертв

Втретє росіяни запустили дві ракети на Харків о 22 годині, намагалися поцілити у те ж саме підприємство, але цього разу обійшлося без жертв.

"Усі райони Харкова є густонаселеними, тому навіть якщо відбувається влучання у стадіон чи підприємство – довкола будуть житлові будинки, тож це великий ризик для цивільного населення", – зауважила Анна Черненко.

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