Україну атакують "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога
Російська армія вночі 5 квітня вчергове запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе.
Першочергово небезпека існувала для жителів південних і східних регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА: Повітряні сили повідомили, що інша група ударних БпЛА з Херсонщини прямує на Дніпропетровщину у північному напрямку. Рух БпЛА курсом на Запоріжжя! У Харківській і Сумській областях – загроза балістики. Повітряні сили зазначили, що група ударних БпЛА на Дніпропетровщині летить у північно-східному напрямку. Військові попередили жителів Нікополя, що ударний БпЛА летить у напрямку міста. Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Дніпропетровської області.
Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:
Повітряні сили повідомили, що інша група ударних БпЛА з Херсонщини прямує на Дніпропетровщину у північному напрямку.
Рух БпЛА курсом на Запоріжжя!
У Харківській і Сумській областях – загроза балістики.
Повітряні сили зазначили, що група ударних БпЛА на Дніпропетровщині летить у північно-східному напрямку.
Військові попередили жителів Нікополя, що ударний БпЛА летить у напрямку міста.
Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Дніпропетровської області.