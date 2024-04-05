Україну атакують "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога

Російська армія вночі 5 квітня вчергове запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе.

Першочергово небезпека існувала для жителів південних і східних регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі