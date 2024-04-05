Україну атакують "Шахеди": у низці областей лунає повітряна тривога

5 квітня 2024, 00:56
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Російська армія вночі 5 квітня вчергове запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів-камікадзе.

Першочергово небезпека існувала для жителів південних і східних регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це допоможе вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
 

00:53, 05 квітня

Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА:

  • Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на схід.
  • Група БпЛА на Дніпропетровщині у північно-східному напрямку.
00:41, 05 квітня

Повітряні сили повідомили, що інша група ударних БпЛА з Херсонщини прямує на Дніпропетровщину у північному напрямку.

00:37, 05 квітня

Рух БпЛА курсом на Запоріжжя!

00:36, 05 квітня

У Харківській і Сумській областях – загроза балістики.

00:28, 05 квітня

Повітряні сили зазначили, що група ударних БпЛА на Дніпропетровщині летить у північно-східному напрямку.

00:22, 05 квітня

Військові попередили жителів Нікополя, що ударний БпЛА летить у напрямку міста.

00:00, 05 квітня

Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу "Шахед" з Херсонської у напрямку Дніпропетровської області.

Автор: Владислав Кравцов