Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО
10 листопада 2023, 02:46Читать новость на русском
Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед".
Впродовж ночі сирени лунали здебільшого на Півдні та у Центрі України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно пройти в укриття, адже це може вберегти вас від ворожих обстрілів та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогу 10 листопадаЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.04:05 Відбій загрози дронів.03:05 Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – ОВА.
02:38 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:
- Київська;
- Черкаська;
- Луганська;
- АР Крим.
Повітряна тривога в Україні 10 листопада / Скриншот 24 Каналу