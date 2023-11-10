Росія атакувала "Шахедами" і ракетами: у Київській й інших областях була тривога, працювала ППО

Російська армія вночі 10 листопада вчергове атакувала Україну з повітря. Так, окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу "Шахед".

Впродовж ночі сирени лунали здебільшого на Півдні та у Центрі України. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно пройти в укриття, адже це може вберегти вас від ворожих обстрілів та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу 10 листопада

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – ОВА.

02:38 Наразі повітряна тривога лунає у таких областях України:

Київська;

Черкаська;

Луганська;

АР Крим.



Повітряна тривога в Україні 10 листопада / Скриншот 24 Каналу

У Вінницькій і Кіровоградській областях – відбій повітряної тривоги.Повітряні сили оголосили тривогу у Київській області (без Києва) через рух "Шахедів". Там закликали не ігнорувати сирени й прямувати в найближчі укриття цивільного захисту.У Херсонській і Миколаївській областях – відбій повітряної тривоги.Повітряні сили попередили про небезпеку для Вінницької області. Зокрема, туди також рухаються безпілотники типу "Шахед".У Донецькій області пролунав відбій повітряної тривоги.Тривога пролунала й у Кіровоградській області. Туди також летять "Шахеди".У Повітряних силах попередили про рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у напрямку Черкаської області. Там пролунали сирени.Повітряна тривога пролунала й у Донецькій області. Там також попереджали про ракетну небезпеку.В Одеській області – відбій повітряної тривоги.У Повітряних силах сказали про ракетну небезпеку для Одеської області. Зокрема, ворог міг пустити ракети зі своєї тактичної авіації.Повітряні сили попереджали про загрозу атаки "Шахедами" у Херсонській і Миколаївській областях.