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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів": де зараз фіксують ворожі дрони
11 лютого, 21:55
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Україна знову під атакою "Шахедів": де зараз фіксують ворожі дрони

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 11 лютого запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривога лунала у низці областей.

У яких областях фіксували ворожі дрони та працювала ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу. Інформація щодо руху дронів взята з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ, а дані щодо роботи захисників неба з місцевих ОВА. 

До теми У Київській області – вибухи: працює ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:05, 11 лютого

Увага! місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу.

21:48, 11 лютого

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:29, 11 лютого

У Київській області працює ППО.

21:20, 11 лютого

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в західній частині Сумщини, курсом на Чернігвщину.
  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА в центральній/ західній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину.
20:50, 11 лютого

БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.

20:47, 11 лютого

Харківська область загроза ударних БпЛА.

19:16, 11 лютого

Сумська область загроза ударних БпЛА.