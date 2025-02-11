Україна знову під атакою "Шахедів": де зараз фіксують ворожі дрони

Російська армія ввечері 11 лютого запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривога лунала у низці областей.

У яких областях фіксували ворожі дрони та працювала ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу. Інформація щодо руху дронів взята з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ, а дані щодо роботи захисників неба з місцевих ОВА.

До теми У Київській області – вибухи: працює ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.