Україна знову під атакою "Шахедів": де зараз фіксують ворожі дрони
Російська армія ввечері 11 лютого запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривога лунала у низці областей.
У яких областях фіксували ворожі дрони та працювала ППО – читайте у матеріалі 24 Каналу. Інформація щодо руху дронів взята з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ, а дані щодо роботи захисників неба з місцевих ОВА.
До теми У Київській області – вибухи: працює ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Увага! місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті У Київській області працює ППО. Рух ударних БпЛА: БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину. Харківська область загроза ударних БпЛА. Сумська область загроза ударних БпЛА.
Увага! місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
У Київській області працює ППО.
Рух ударних БпЛА:
БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Чернігівщину.
Харківська область загроза ударних БпЛА.
Сумська область загроза ударних БпЛА.