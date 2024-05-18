Росія запустила по Україні "Шахеди": заходять із двох напрямків

У ніч з 18 на 19 травня російські війська в черговий раз випустили по Україні "Шахеди". Ворожі дрони заходять із двох напрямків.

У Повітряних силах повідомляють, що ударні БпЛА помічено у Сумській та Херсонській областях. Наразі їх курс північно-західний та західний/південно-західний.

Дивіться також Кілька десятків поранених, четверо вбитих: росіяни масовано вдарили по кількох районах Харкова

"Шахеди" в повітряному просторі України

00:53, 19 травня Ще одна група БпЛА з Херсонщини в напрямку Нікополя Дніпропетровської області. 00:53, 19 травня Декілька БпЛА в Сумській області, курсом на Чернігівщину. БпЛА з Миколаївської області, через Кіровоградську область, курс північно-західний. 00:41, 19 травня У Повітряних силах повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. 00:17, 19 травня БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс. Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний. БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний. БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. 23:36, 18 травня Ворожі БпЛА в західній частині Сумщини, вони прямують на Чернігівщину. Інша група перемістилася з Херсонської до Миколаївської області і рухаються в бік західних областей. 23:13, 18 травня В Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" в Херсонській області, курс північно-західний. Також ударні дрони були помічені і в Сумській області, їх курс західний/південно-західний.

Окупанти атакували Україну "Шахедами" 18 травня: що відомо