Окупанти знову запустили "Шахеди" по Україні: де зараз лунає тривога
Російська армія ввечері 20 липня знову запустили свої ударні безпілотники по Україні. Через це у низці областей почалася повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми У Сумах пролунав вибух
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті
Нові групи із Донеччини – у напрямку Харківщини. Групи "Шахедів" – через північ Чернігівщини. Групи ударних БпЛА: із півдня – через Запорізьку область; із півночі – через Сумщину.
Нові групи із Донеччини – у напрямку Харківщини.
Групи "Шахедів" – через північ Чернігівщини.
Групи ударних БпЛА:
із півдня – через Запорізьку область;
із півночі – через Сумщину.