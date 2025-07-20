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24 Канал Новини України Окупанти знову запустили "Шахеди" по Україні: де зараз лунає тривога
20 липня, 21:28
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Окупанти знову запустили "Шахеди" по Україні: де зараз лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 20 липня знову запустили свої ударні безпілотники по Україні. Через це у низці областей почалася повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Сумах пролунав вибух 

Що відомо про повітряну тривогу в Україні?

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Де зараз оголошено тривогу: дивіться на карті

 

21:33, 20 липня

Нові групи із Донеччини – у напрямку Харківщини.

21:14, 20 липня

Групи "Шахедів" – через північ Чернігівщини.

21:11, 20 липня

Групи ударних БпЛА: 

  • із півдня – через Запорізьку область; 

  • із півночі – через Сумщину.