Україну атакують "Шахеди": у Київській та низці областей лунає тривога

Російська армія в ніч на 24 листопада запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це у низці областей пролунала тривога.

Загроза почалася з північно-східного регіону і поширилася далі на захід. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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