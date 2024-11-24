Україну атакують "Шахеди": у Київській та низці областей лунає тривога

24 листопада 2024, 03:00
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія в ніч на 24 листопада запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це у низці областей пролунала тривога.

Загроза почалася з північно-східного регіону і поширилася далі на захід. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту. 

Цікаво Пілот МіГ-29 "Смерека" пояснив, чому авіації складно збивати "Шахеди"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

04:08, 24 листопада

Оновлення щодо руху БпЛА:

– нова група на Сумщині курсом на Полтавщину.
– на Полтавщині, курс західний та південно-західний.
– на Київщині, курс на Житомирщину.
– на півдні Чернігівщини, курс західний.

03:26, 24 листопада

Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. Також БпЛА на Полтавщині, на Київщині курсом на Київ та на Чернігівщині – курс на Чернігів.

03:17, 24 листопада

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, – ОВА.

02:56, 24 листопада

Де зараз лунає тривога через ворожі "Шахеди": дивіться на карті

02:46, 24 листопада

У Київській області повітряна тривога.

02:29, 24 листопада

Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": 

  • група БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині – курс на Чернігівщину
  • ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини – курс західний.
00:35, 24 листопада

Ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.