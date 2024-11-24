Україну атакують "Шахеди": у Київській та низці областей лунає тривога
Російська армія в ніч на 24 листопада запустила свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" по Україні. Через це у низці областей пролунала тривога.
Загроза почалася з північно-східного регіону і поширилася далі на захід. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Оновлення щодо руху БпЛА: – нова група на Сумщині курсом на Полтавщину. Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. Також БпЛА на Полтавщині, на Київщині курсом на Київ та на Чернігівщині – курс на Чернігів. Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, – ОВА. Де зараз лунає тривога через ворожі "Шахеди": дивіться на карті У Київській області повітряна тривога. Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": Ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.
– на Полтавщині, курс західний та південно-західний.
– на Київщині, курс на Житомирщину.
– на півдні Чернігівщини, курс західний.
Оновлення щодо руху БпЛА:
– нова група на Сумщині курсом на Полтавщину.
Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. Також БпЛА на Полтавщині, на Київщині курсом на Київ та на Чернігівщині – курс на Чернігів.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, – ОВА.
Де зараз лунає тривога через ворожі "Шахеди": дивіться на карті
У Київській області повітряна тривога.
Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":
Ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.