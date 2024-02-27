Росіяни знову запускали по Україні "Шахеди": під атакою була Одеса, там працювала ППО
Російська армія ввечері 27 лютого запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей пролунали сигнали повітряної тривоги.
Першочергово загроза була для жителів півдня нашої держави. 24 Канал закликає громадян в областях, де оголошена повітряна тривога, пройти в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми На Дніпропетровщині під час тривоги чули вибухи
Що відомо про повітряну тривогу через "Шахеди"Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Відбій загрози ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили, що БпЛА типу "Шахед" змінили курс на Одесу. Військові закликали громадян перебувати в укриттях. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Одесу та Одеський район перебувати в укриттях до відбою. Там працює ППО. Моніторингові телеграм-канали розповіли про рух БпЛА вздовж Одеси. Там закликали одеситів перебувати подалі від зовнішніх стін. Повітряні сили повідомили про БпЛА в Лиманському районі Одеської області, який тримає північний курс. У Повітряних силах зазначили, що чергова група БпЛА з Чорного моря рухається в напрямку Коблево Миколаївської області. У Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області. Там закликали берегти себе і не виставляти в мережу кадри роботи ППО по ворожих об'єктах. У моніторингових телеграм-каналах також зазначили, що фіксують високу активність російських розвідувальних дронів курсом на Полтавщину та Вінниччину. Також ці безпілотники є на Харківщині. У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що "шахеди" летять у бік Одеського району, кількістю до 3 одиниць. Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Відбій загрози ударних БпЛА.
Повітряні сили повідомили, що БпЛА типу "Шахед" змінили курс на Одесу. Військові закликали громадян перебувати в укриттях.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав Одесу та Одеський район перебувати в укриттях до відбою. Там працює ППО.
Моніторингові телеграм-канали розповіли про рух БпЛА вздовж Одеси. Там закликали одеситів перебувати подалі від зовнішніх стін.
Повітряні сили повідомили про БпЛА в Лиманському районі Одеської області, який тримає північний курс.
У Повітряних силах зазначили, що чергова група БпЛА з Чорного моря рухається в напрямку Коблево Миколаївської області.
У Силах оборони Півдня України зазначили, що йде бойова робота в Одеській області. Там закликали берегти себе і не виставляти в мережу кадри роботи ППО по ворожих об'єктах.
У моніторингових телеграм-каналах також зазначили, що фіксують високу активність російських розвідувальних дронів курсом на Полтавщину та Вінниччину. Також ці безпілотники є на Харківщині.
У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що "шахеди" летять у бік Одеського району, кількістю до 3 одиниць.
Повітряні сили повідомили, що БпЛА з Чорного моря летять в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.