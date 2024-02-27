Росіяни знову запускали по Україні "Шахеди": під атакою була Одеса, там працювала ППО

Російська армія ввечері 27 лютого запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це в низці областей пролунали сигнали повітряної тривоги.

Першочергово загроза була для жителів півдня нашої держави. 24 Канал закликає громадян в областях, де оголошена повітряна тривога, пройти в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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