В Україні була повітряна тривога: росіяни з Каспію запускали ракети, працювала ППО
Російські військові продовжують тероризувати українців. У ніч проти 27 серпня ворог завдав ракетного удару по нашій державі. У низці регіонів лунає повітряна тривога, тож залишайтеся в укриттях.
Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати ближче до ранку. Пов'язана вона з запуском крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Будь ласка, не ігноруйте сирени та перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналів про відбій.
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Росіяни атакують Україну ракетами: що відомо
27 серпня06:24 По областях – відбої повітряної тривоги.06:20 У Повітряних силах нагадали, що не варто публікувати роботу ППО. Також там зазначили, що офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних.05:45 Монітори знову пишуть про дорозвідку – вочевидь, останні цілі припинили існування.05:36 Моніторингові групи спершу попередньо повідомили, що ракет вже немає. Але майже зразу виявили щонайменше одну, що летить курсом на Львів.05:30 Ракети у напрямку Тернопільської області.05:20 Під загрозою Шепетівка та Старокостянтинів – Хмельницька область, вкотре.05:15 Повітряні сили повідомили про небезпеку для Житомира.05:10 На підступах до Києва працює ППО, – КМВА.05:06 Повідомлення ПС: Біла Церква та Київ – в укриття! Ракети знову змінили курс, тепер на Київщину.04:55 Ракети змінили вектор руху на західний – у бік Вінницької області.04:38 Повідомлення ПС: Черкаси, Кременчук, Кропивницький, Кривий Ріг – перебувайте в укриттях! Миколаївська область ракети в вашому напрямку!
У Черкаській область влада повідомила про роботу ППО.04:30 За повідомленнями Повітряних сил, група ракет пролетіла за вектором Чернігівська – Черкаська – Кіровоградська області.04:03 Ракетна небезпека по всій Україні, тривогу оголосили в кожній області.03:54 Інформація від Повітряних сил: "Група крилатих ракет заходять у повітряний простір України через Сумську область. Напрямок руху – на захід!"03:33 Повітряна тривога почалася в Києві та почала стрімко охоплювати українські області.03:30 За попередніми даними моніторів, відбулися пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.03:20 Моніторингові канали пишуть, що підтвердити змогли тільки 5 стратегічних бомбардувальників Росії над Каспієм. А проте інформації про пуски ракет поки що не було.
Тим часом оголошено повітряну тривогу на Сході та Півдні України.02:00 Станом на цей момент у небі 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Достеменно невідомо, скільки крилатих ракет вони переносять на бортах. Хай там як, це не привід ігнорувати повітряну тривогу, якщо сирени лунають у вашому регіоні.01:44 Надійшла інформація про зліт ще трьох Ту-95МС з аеродрому "Енгельс". За даними моніторингових каналів, ці повітряні судна можуть бути споряджені 8 крилатими ракетами Х-101/Х-555.01:00 Моніторингові канали зазначають, що у небі вже 8 стратегічних бомбардувальників. Вони рухаються Південно-східним курсом.
Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін. Також не забувайте про те, що ми ні в якому разі не фіксуємо роботу ППО. Не робіть фото та відео. Якщо ж зробили, то ні в якому разі не викладайте їх у мережу. Не будьте спільниками російських загарбників!
26 серпня23:53 Моніторингові канали почали повідомляти про зліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з бази "Оленья". На той момент було невідомо, куди вони рухаються.