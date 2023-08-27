В Україні була повітряна тривога: росіяни з Каспію запускали ракети, працювала ППО

Російські військові продовжують тероризувати українців. У ніч проти 27 серпня ворог завдав ракетного удару по нашій державі. У низці регіонів лунає повітряна тривога, тож залишайтеся в укриттях.

Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати ближче до ранку. Пов'язана вона з запуском крилатих ракет з акваторії Каспійського моря. Будь ласка, не ігноруйте сирени та перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналів про відбій.

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27 серпня

По областях – відбої повітряної тривоги.У Повітряних силах нагадали, що не варто публікувати роботу ППО. Також там зазначили, що офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована після узагальнення даних.Монітори знову пишуть про дорозвідку – вочевидь, останні цілі припинили існування.Моніторингові групи спершу попередньо повідомили, що ракет вже немає. Але майже зразу виявили щонайменше одну, що летить курсом на Львів.Ракети у напрямку Тернопільської області.Під загрозою Шепетівка та Старокостянтинів – Хмельницька область, вкотре.Повітряні сили повідомили про небезпеку для Житомира.На підступах до Києва працює ППО, – КМВА.Повідомлення ПС: Біла Церква та Київ – в укриття! Ракети знову змінили курс, тепер на Київщину.Ракети змінили вектор руху на західний – у бік Вінницької області.Повідомлення ПС: Черкаси, Кременчук, Кропивницький, Кривий Ріг – перебувайте в укриттях! Миколаївська область ракети в вашому напрямку!У Черкаській область влада повідомила про роботу ППО.За повідомленнями Повітряних сил, група ракет пролетіла за вектором Чернігівська – Черкаська – Кіровоградська області.Ракетна небезпека по всій Україні,Група крилатих ракет заходять у повітряний простір України через Сумську область. Напрямок руху – на захід!"Повітряна тривога почалася в Києві та почала стрімко охоплювати українські області.За попередніми даними моніторів, відбулися пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.Моніторингові канали пишуть, що підтвердити змогли тільки 5 стратегічних бомбардувальників Росії над Каспієм. А проте інформації про пуски ракет поки що не було.Тим часом оголошено повітряну тривогу на Сході та Півдні України.Станом на цей момент у небі 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Достеменно невідомо, скільки крилатих ракет вони переносять на бортах. Хай там як, це не привід ігнорувати повітряну тривогу, якщо сирени лунають у вашому регіоні.Надійшла інформація про зліт ще трьох Ту-95МС з аеродрому "Енгельс". За даними моніторингових каналів, ці повітряні судна можуть бути споряджені 8 крилатими ракетами Х-101/Х-555.Моніторингові канали зазначають, що у небі вже 8 стратегічних бомбардувальників. Вони рухаються Південно-східним курсом.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін. Також не забувайте про те, що ми ні в якому разі не фіксуємо роботу ППО. Не робіть фото та відео. Якщо ж зробили, то ні в якому разі не викладайте їх у мережу. Не будьте спільниками російських загарбників!

26 серпня

Моніторингові канали почали повідомляти про зліт 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з бази "Оленья". На той момент було невідомо, куди вони рухаються.