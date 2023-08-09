По всій Україні лунала тривога: у Повітряних силах розкрили деталі "пусків ракет"

По всій Україні ввечері 9 серпня лунали сигнали повітряної тривоги. Тоді у небо здійнялися російські МіГ-31К, які могли пустити гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

Як виявилося, росіяни імітували пуски ракет "Кинджал" зі своїх літаків. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат розкрив деталі останньої тривоги

Юрій Ігнат пояснив, що інформаційна напруга піднялась через те, що була "засічка" в районі північних областей нашої держави. А оскільки у небі були МіГ-31К, то через це повідомили про нібито рух "Кинджалів".

Відповідно, багато телеграм-каналів почали писати, що рухаються ракети "Кинджал" у бік Вінницької області й так далі,

– наголосив він.

Речник Повітряних сил також наголосив, що "засічка" зі швидкістю 7 500 кілометрів на годину – це ймовірна ознака того, що окупанти могли запустити гіперзвукову ракету. Він також нагадав, що подібні дії росіяни проводили й напередодні Дня Повітряних сил, але тоді вони запустили вже реальні ракети згодом.

"Імітаційні – тобто працюють ворожі засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби – 24 Канал) і створюються такі хибні "засічки"", – підкреслив Ігнат.

Наостанок він зауважив, що під час останньої тривоги інформацію про прильоти або вибухи на території України – не повідомляли.

Що відомо про останню повітряну тривогу в Україні