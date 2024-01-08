Є інформація від партнерів чи розвідки, – Ігнат про оголошення тривоги через загрозу балістики

Повітряну тривогу через загрозу балістики оголошують за найменшої інформації про небезпеку. Адже цей тип ракет може долетіти до території нашої держави за кілька хвилин.

Інформацію про загрозу балістичного озброєння нам надають партнери або розвідка. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат пояснив, як отримують інформацію про загрозу балістики

Юрій Ігнат зазначив, якщо у телеграм-каналі Повітряних сил з'являється інформація про загрозу застосування балістичного озброєння, то відповідно це говорить про те, що є інформація або від партнерів, або від нашої розвідки, що ворог може застосувати в цьому напрямку цей тип ракет.

Балістика може бути теж різною, тобто це може бути ракета С-300, якщо є така інформація, що ворог хоче її застосувати, то тривоги будуть в областях, які в зоні ураження цього комплексу. Там до 150 кілометрів, умовно, може цей комплекс завдавати ударів по дальності,

– сказав він.

Речник Повітряних сил також зазначив, що якщо є інформація про застосування "Іскандер-М", то зрозуміло, що територія поширення тривоги буде більша, адже радіус цієї зброї до 600 кілометрів.

"І якщо така інформація з'являється, якщо є найменша загроза, потрібно оголошувати тривогу, тому що ви знаєте балістика летить якісь кілька хвилин буквально і вона прилітає на 100, 200, 300, 400, 500 кілометрів. Тому тривога оголошується превентивно", – наголосив Ігнат.

Він також зазначив, що часом можна побачити варіанти, коли інформації про загрозу балістичного озброєння у Повітряних сил немає. Тому фактично тривога вже звучить одночасно з роботою протиповітряної оборони.

У кількох областях оголошували тривогу через балістику