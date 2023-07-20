Росіяни на Кримському мосту оголосили повітряну тривогу: в чому причина

Після першої атаки на Кримській міст росіяни, ймовірно, сподівалися, що більше це не повториться. Однак після гарячої ночі 17 липня вони заметушилися та почали тестувати сповіщення про повітряну тривогу прямісінько на незаконній споруді, чим не на жарт налякали автомобілістів.

Дехто навіть наївно зазначив, що такі навчання звучали страшніше будь-якої атаки. Повідомлення про це з'явилися у російських телеграм-каналах та ЗМІ, пише 24 Канал.

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На Кримському мосту оголосили повітряну тривогу

У мережі поширили відео з салону авто, яке стояло у заторі. На ньому було добре чутно попередження оповіщувальної системи: "Увага, повітряна тривога. Всім залишити міст", хоча самої загрози видно не було. Також повз колони цивільних автівок роз'їжджала поліція.

Хоча враховуючи довжину мосту, затори та швидкість ймовірної атаки, важко уявити, як швидко водії змогли б забратися зі споруди над протокою. Адже після "бавовни", за даними росЗМІ, сьогодні рух здійснюється в реверсивному режимі крайньою правою смугою колонами до 50 легкових авто, через що утворюються затори.

Тож найкращою рекомендацією для росіян могло бути не покидати поспіхом міст, а дотримуватися законодавства та відмовитися від відвідування окупованих територій чужих держав.

На Кримському мосту оголосили тривогу: відео

Також за даними ЗМІ, що посилаються на очевидців, під час тривоги з боку Керчі зібрався затор з кількох сотень машин. І в одну мить їх всіх розвернули назад у бік Криму.

Згодом з'ясувалося, що причиною оголошення повітряної тривоги на Кримському мосту стали навчання військ ППО. Вона була частиною цих навчань.

Полоскотали росіяни ж нерви своїм співвітчизникам не довго. Одразу після проведення навчань та зупинки сповіщення рух Кримським мостом відновився.

Вибух на Кримському мосту 17 липня: коротко