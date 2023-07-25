Їм багато мариться, – Гуменюк пояснила, чому росіяни часто вмикають тривогу на Кримському мосту

У Криму триває "гарячий" сезон. Росіянам там дуже неспокійно, особливо після "бавовни" на Кримському мосту. Окупанти навіть час від часу вмикають повітряну тривогу. Усе це через "марення".

Так 24 Каналу пояснила дії ворога керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, у разі втрати мосту у росіян виникнуть значні проблеми з логістикою на фронті. Використання шляхів суходолом займе чимало часу.

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Кримський міст – тривога

Після "бавовни" 17 липня на Кримському мосту, росіяни взялися перевіряти системи оповіщення, чим не на жарт перелякали автомобілістів. 20 липня декілька разів лунав сигнал повітряної тривоги.

Їм (росіянам – 24 Канал) багато чого мариться – там багато випарень, вода кипить фактично. Шторм з моря та з неба їх бентежить і вони переймаються за те, що ця конструкція не така вже надійна, неодноразово пошкоджена, тому може зазнати техногенної звичайної втоми,

– сказала Гуменюк.

Раніше "вкрай нестабільною конструкцією" назвали Кримський міст і в українській розвідці та закликали усіх, хто не причетний до війни проти України, не користуватися ним.

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Вибухи на складах

Напередодні в Криму лунала серія вибухів. Кримські партизани в телеграм-каналі повідомили про ймовірне знищення партії ракет П-800 "Онікс", якими російські війська кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв.

"Дуже вірогідно, що там були саме ці ракети. І, на відміну від не високоточних ракет росіян, робота була досить прицільною. Тому сподіватимемося, що отримаємо офіційне підтвердження і нашими високоточними влучаннями їхні невисокоточні ракети більше до нас не прилетять", – відзначила речниця.

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