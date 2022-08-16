Повітряна тривога в прикордонних з білоруссю областях: в Житомирі пролунали вибухи

У прикордонних з білоруссю областях лунала повітряна тривога. Уже надійшли повідомлення про вибухи на Житомирщині.

Близько 13:00 у низці областей України пролунали повітряні тривоги. Усі вони розташовані поблизу з білоруссю. Тож надзвичайно високим залишається ризик як артилерійських, так і ракетних ударів. О 13:57 почали надходити повідомлення про відбої повітряної тривоги. Будьте обережними!

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Де лунали повітряні тривоги

Сирени увімкнули у чотирьох областях. Мовиться про Київську, Житомирську, Рівненську, а також Волинську. Водночас надійшла інформація про те, що на Житомирщині пролунали вибухи.



Повітряна тривога лунає в областях на кордоні з білоруссю / Скриншот карти

О 13:30 глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив ракетні удари по області. Він зазначив, що зафіксовано два вибухи внаслідок атаки російських загарбників. Додаткову інформацію пообіцяв повідомити пізніше.

Ракети випустили з білорусі

Як зазначають у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", об 12:46 на аеродромі "Барановичі" відбувався тренувальний політ винищувача. А вже об 13:10 зафіксували його проліт у Столинському районі.

Адміністратори ресурсу висловили припущення, що ворог не просто так підняв літак у хмарний день. Таким чином росіяни намагались приховати запуск ракет по Україні.

Про загрози з білорусі попереджали активісти

Активісти з білорусі поділились супутниковими знімками з аеродрому "Зябрівка". На них можна побачити, яка саме техніка зараз зберігається там. Мовиться про:

від 10 до 14 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф",

3 РЛС "КАСТА-2Е2" та "48Я6 Підліт",

2 ЗРПК "Панцир".

Крім того, на території аеродрому розташований склад боєприпасів. Він може містити від 15 до 60 ракет для ЗРК С-300 або С-400. Також до аеропорту "Гомель" регулярно прилітають Іл-76, які також транспортують ракети для С-400. Їх відразу ж перевозять до Зябрівки.

Тож ризики ймовірних ракетних ударів з території білорусі лише зростають. Ба більше, активісти переконані, що мовиться про масовані удари по Україні. І статися це, вважають вони, може найближчими тижнями.

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