Повітряна тривога ширилася Україною: яка причина
- У вівторок, 1 липня, в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу запуску балістичних ракет з Росії.
- Минулої ночі Росія запустила 52 безпілотники типу "Шахед" і інших типів по Україні, 47 з яких були збиті або втрачені.
Удень у вівторок, 1 липня, в Росії помітили ознаки підготовки до запуску по Україні балістичного озброєння. Наразі такої небезпеки немає.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
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В Україні була повітряна тривога
Де наразі є небезпека через загрозу обстрілів: дивіться карту
О 14:12 в усіх областях, крім Сумської, пролунали відбої тривоги.
У низці областей посеред дня оголосили повітряну тривогу. Близько 13:53 небезпека з'явилася для Києва та області, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Харківської та інших областей.
У Повітряних Силах ЗСУ українців також попередили про загрозу. Росіяни могли запустити балістичні ракети.
Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях, де оголошена повітряна тривога,
– зазначили військові.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Моніторингові канали повідомляли про особливу загрозу для Сумської області.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги краще перебувати в безпечних місцях та берегти себе!
Минулої ночі росіяни запустили по Україні 52 БпЛА типу "Шахед" та безпілотники інших типів. 47 з них не досягли цілі – були збиті протиповітряною обороною та локаційно втрачені.