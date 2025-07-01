Повітряна тривога ширилася Україною: яка причина

Удень у вівторок, 1 липня, в Росії помітили ознаки підготовки до запуску по Україні балістичного озброєння. Наразі такої небезпеки немає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Над Україною літали "Шахеди": де була загроза та які наслідки ударів

В Україні була повітряна тривога

Де наразі є небезпека через загрозу обстрілів: дивіться карту

О 14:12 в усіх областях, крім Сумської, пролунали відбої тривоги.

У низці областей посеред дня оголосили повітряну тривогу. Близько 13:53 небезпека з'явилася для Києва та області, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Харківської та інших областей.

У Повітряних Силах ЗСУ українців також попередили про загрозу. Росіяни могли запустити балістичні ракети.

Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях, де оголошена повітряна тривога,

– зазначили військові.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Моніторингові канали повідомляли про особливу загрозу для Сумської області.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги краще перебувати в безпечних місцях та берегти себе!

Минулої ночі росіяни запустили по Україні 52 БпЛА типу "Шахед" та безпілотники інших типів. 47 з них не досягли цілі – були збиті протиповітряною обороною та локаційно втрачені.