Росія атакує Україну: на Київ летять крилаті ракети та "Шахеди"

11 липня 2024, 20:20
Читать новость на русском

Під вечір Росія запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога оголошується за вектором руху ворожих безпілотників.

При оголошенні тривоги у вашому регіоні – негайно переходьте в укриття.

Дивіться також Канада анонсувала новий пакет допомоги, ворог атакував "Шахедами": хронологія 869 дня війни

Атака "Шахедами": яка ситуація зараз в регіонах

20:16, 11 липня

Тепер на Сумщині зафіксували 2 ракети, рухаються на захід у бік Київщини.
 

20:13, 11 липня

Крилата ракета зайшла через Сумщину з Курської області, рухається західним курсом.

20:12, 11 липня

Обстановка по безпілотниках від моніторингових каналів:

  • 2 БпЛА у Київській області.
  • 1 БпЛА з Полтавщини у напрямку Дніпропетровської області.
  • Курс піденний.
  • 1х БпЛА у Чернігівської області рухається західним курсом.
19:53, 11 липня

Інформація від моніторингових каналів:

  • 1 БпЛА на сході Київщини – курс західний/південно-західний.
  • 2 БпЛА через Полтавщину південно-західним курсом, рухаються на Черкащину. 
  • 1 БпЛА через Чернігівщину у напрямку Київщини.
19:43, 11 липня

Актуальна мапа повітряних тривог

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

19:42, 11 липня

Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА від ПС:

  1. Перша група перебуває на півночі Чернігівської області, курс західний;
  2. Друга група на півдні Чернігівщини, заходить на Київщину зі сходу;
  3. Третя група у центральній частині Сумщини курсом на Чернігівщину у західному напрямку;
  4. Четверта в районі Миргорода, курс південно-західний.
19:37, 11 липня

Відбій ракетної загрози для Донецької та Дніпропетровської області.

19:27, 11 липня

Офіційна інформація від ПС щодо руху ударних ворожих БпЛА:

  1. Перша група перебуває на північній межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний;
  2. Друга група на півдні Чернігівщини (район Прилуки), курс західний;
  3. Третя група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину у південно-західному напрямку;
  4. Четверта на півночі Полтавщини, курс на Миргород.
19:19, 11 липня

Додатково Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Донецькій та Дніпропетровській областях.

19:12, 11 липня

  • БПЛА в Чернігівській області йдуть на захід, в бік Київщини. 
  • Нова група БПЛА в Сумській області йде на Чернігівську область.
19:11, 11 липня

Монітори заявили, що перші ударні БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Чернігівщини. Дрони тримають західний курс.

19:08, 11 липня

Ще одна група ударних ворожих БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, повідомили в ПС.

19:01, 11 липня

Ударний ворожий БпЛА рухається з Сумщини курсом на Чернігівщину.

19:00, 11 липня

Моніторингові канали зафіксували 4 невстановлених БпЛА на Сумщині. Імовірно, вони ударні. Рух довільний.

18:40, 11 липня

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.

Автор: Анастасія Кушпіт