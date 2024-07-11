Росія атакує Україну: на Київ летять крилаті ракети та "Шахеди"

Під вечір Росія запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога оголошується за вектором руху ворожих безпілотників.

При оголошенні тривоги у вашому регіоні – негайно переходьте в укриття.

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Атака "Шахедами": яка ситуація зараз в регіонах