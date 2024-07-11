Росія атакує Україну: на Київ летять крилаті ракети та "Шахеди"
Під вечір Росія запустила по Україні кілька груп дронів-камікадзе "Шахед". Повітряна тривога оголошується за вектором руху ворожих безпілотників.
При оголошенні тривоги у вашому регіоні – негайно переходьте в укриття.
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Атака "Шахедами": яка ситуація зараз в регіонах
Тепер на Сумщині зафіксували 2 ракети, рухаються на захід у бік Київщини. Крилата ракета зайшла через Сумщину з Курської області, рухається західним курсом. Обстановка по безпілотниках від моніторингових каналів: Інформація від моніторингових каналів: Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях: Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА від ПС: Відбій ракетної загрози для Донецької та Дніпропетровської області. Офіційна інформація від ПС щодо руху ударних ворожих БпЛА: Додатково Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Донецькій та Дніпропетровській областях. Монітори заявили, що перші ударні БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Чернігівщини. Дрони тримають західний курс. Ще одна група ударних ворожих БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, повідомили в ПС. Ударний ворожий БпЛА рухається з Сумщини курсом на Чернігівщину. Моніторингові канали зафіксували 4 невстановлених БпЛА на Сумщині. Імовірно, вони ударні. Рух довільний. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.
Актуальна мапа повітряних тривог
Тепер на Сумщині зафіксували 2 ракети, рухаються на захід у бік Київщини.
Крилата ракета зайшла через Сумщину з Курської області, рухається західним курсом.
Обстановка по безпілотниках від моніторингових каналів:
Інформація від моніторингових каналів:
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
Оновлення щодо руху ударних ворожих БпЛА від ПС:
Відбій ракетної загрози для Донецької та Дніпропетровської області.
Офіційна інформація від ПС щодо руху ударних ворожих БпЛА:
Додатково Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Донецькій та Дніпропетровській областях.
Монітори заявили, що перші ударні БпЛА з Сумщини рухаються у напрямку Чернігівщини. Дрони тримають західний курс.
Ще одна група ударних ворожих БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, повідомили в ПС.
Ударний ворожий БпЛА рухається з Сумщини курсом на Чернігівщину.
Моніторингові канали зафіксували 4 невстановлених БпЛА на Сумщині. Імовірно, вони ударні. Рух довільний.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Сумщини.