Росія знову атакує "Шахедами": куди летять ворожі БпЛА
У ніч на 27 липня 2024 Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Ворог атакував з кількох напрямків.
В регіонах оголошують повітряні тривоги за вектором руху ворожих дронів-камікадзе.
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Атака "Шахедами" 27 липня: ситуація в регіонах
Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах: Дані від моніторингового каналу: Монітор повідомляє. що 1 БпЛА з Красноградського району Харківщини у летить напрямку Полтавського району. Ще 2 БпЛА у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Курс довільний. Дані від моніторингових каналів: БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину. Відбій загрози для Чернігівської області. БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північний/північно-західний. Херсонська, Миколаївська області – також загроза ударних БпЛА. У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.
Актуальна мапа повітряних тривог
Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах:Мапа постійно оновлюється.
Дані від моніторингового каналу:
Монітор повідомляє. що 1 БпЛА з Красноградського району Харківщини у летить напрямку Полтавського району.
Ще 2 БпЛА у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Курс довільний.
Дані від моніторингових каналів:
БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину.
Відбій загрози для Чернігівської області.
БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північний/північно-західний.
Херсонська, Миколаївська області – також загроза ударних БпЛА.
У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.