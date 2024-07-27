Росія знову атакує "Шахедами": куди летять ворожі БпЛА

У ніч на 27 липня 2024 Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Ворог атакував з кількох напрямків.

В регіонах оголошують повітряні тривоги за вектором руху ворожих дронів-камікадзе.

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Атака "Шахедами" 27 липня: ситуація в регіонах

01:30, 27 липня Актуальна мапа повітряних тривог Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах: Мапа постійно оновлюється. 01:29, 27 липня Дані від моніторингового каналу: 1 БпЛА на межі Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

1 БпЛА на південний схід від Полтави. 00:54, 27 липня Монітор повідомляє. що 1 БпЛА з Красноградського району Харківщини у летить напрямку Полтавського району. Ще 2 БпЛА у Кам'янському районі Дніпропетровської області. Курс довільний. 00:37, 27 липня Дані від моніторингових каналів: 1 БпЛА у Красноградському районі Харківщини. Курс північний.

1 БпЛА в Ізюмському районі Харківщини.

1 БпЛА з Кіровоградщини у напрямку Кам'янського району Дніпропетровської області. 00:16, 27 липня БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.

БпЛА південніше Павлограда, курсом на Дніпро.

БпЛА в південній частині Харківської області, курс північний.

БпЛА в західній частині Донецької області, курс північний. 00:04, 27 липня БпЛА в північно-східній частині Миколаївської області, курсом на Кіровоградщину. 23:56, 26 липня Відбій загрози для Чернігівської області. 23:54, 26 липня БпЛА в східній частині Миколаївської області, курс північний/північно-західний. 23:45, 26 липня Херсонська, Миколаївська області – також загроза ударних БпЛА. 23:35, 26 липня У Повітряних силах попередили про загрозу ударних БпЛА для Чернігівської області.