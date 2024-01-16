В Одесі є приліт після дронової атаки, в багатьох областях загроза балістики
Дуже рідко буває відносно тиха для України ніч, бо Росія атакує дронами та ракетами постійно. Де зараз летять "Шахеди" та ракети – розкаже 24 Канал
Росіяни вже вдарили по Харкову балістикою. Знову поцілили в житлову забудову середмістя, на жаль, постраждало понад десять людей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!
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Що відомо про атаку по Україні увечері 16 січня та вночі 17 січня
Кіровоградська, Полтавська, Сумська області – також загроза балістики. Відбій по "Шахедах". Унаслідок атаки дронами в Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння та є постраждалі серед цивільного населення, – Одеська ОВА. У Харківській області також загроза балістики. Запорізька, Дніпропетровська і Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Одеса відбиває атаку дронів, лунало не менше трьох вибухів. Одеса – в укриття! На місто з моря летить 4-8 дронів. Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння. "Шахеди" летять у бік Одеси. Група "Шахедів" із Бериславського района Херсонщини на Снігурівку. Інша група "Шахедів" з Очакова на Північ. Кілька нових Шахедів зайшли на Миколаївщину з Херсонщини, вектор руху Снігурівка. Група дронів у напрямку Кропивницького. Дрон на Кропивницький. Група 1: мінус. Група 2: один-два БпЛА, летять з Баштанського району в Кіровоградську область. Курс Північно-Західний. Шахед заходить у повітряний простір Кіровоградщини, вектор руху Долинська. БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини /Кіровоградщини Загроза для Запоріжжя! БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини/Кіровоградщини. Група 1: один БпЛА, Запорізький район. Курс довільний. Група 2: один-два БпЛА, летять із Криворізького району в Баштанський район Миколаївської області. Курс північно-західний. Моніторингові канали пишуть, що перша група дронів із дво-чотирьох БпЛА летить із Дніпровського району на Запоріжжя. Курс південний. Друга група з одного-двох БпЛА у Бериславському районі Херсонської області. Курс північно-західний. Ще одна група ворожих БпЛА типу Shahed рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку. Рух групи ударних БпЛА типу Shahed із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини. Сумщина – ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі.
Кіровоградська, Полтавська, Сумська області – також загроза балістики.
Відбій по "Шахедах".
Унаслідок атаки дронами в Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння та є постраждалі серед цивільного населення, – Одеська ОВА.
У Харківській області також загроза балістики.
Запорізька, Дніпропетровська і Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Одеса відбиває атаку дронів, лунало не менше трьох вибухів.
Одеса – в укриття! На місто з моря летить 4-8 дронів.
Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння.
"Шахеди" летять у бік Одеси.
Група "Шахедів" із Бериславського района Херсонщини на Снігурівку.
Інша група "Шахедів" з Очакова на Північ.
Кілька нових Шахедів зайшли на Миколаївщину з Херсонщини, вектор руху Снігурівка.
Група дронів у напрямку Кропивницького.
Дрон на Кропивницький.
Група 1: мінус.
Група 2: один-два БпЛА, летять з Баштанського району в Кіровоградську область. Курс Північно-Західний.
Шахед заходить у повітряний простір Кіровоградщини, вектор руху Долинська.
БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області.
Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини /Кіровоградщини
Загроза для Запоріжжя!
БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини/Кіровоградщини.
Група 1: один БпЛА, Запорізький район. Курс довільний.
Група 2: один-два БпЛА, летять із Криворізького району в Баштанський район Миколаївської області. Курс північно-західний.
Моніторингові канали пишуть, що перша група дронів із дво-чотирьох БпЛА летить із Дніпровського району на Запоріжжя. Курс південний.
Друга група з одного-двох БпЛА у Бериславському районі Херсонської області. Курс північно-західний.
Ще одна група ворожих БпЛА типу Shahed рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку.
Рух групи ударних БпЛА типу Shahed із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.
Сумщина – ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі.