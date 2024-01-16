В Одесі є приліт після дронової атаки, в багатьох областях загроза балістики

16 січня 2024, 23:39
Читать новость на русском

Дуже рідко буває відносно тиха для України ніч, бо Росія атакує дронами та ракетами постійно. Де зараз летять "Шахеди" та ракети – розкаже 24 Канал

Росіяни вже вдарили по Харкову балістикою. Знову поцілили в житлову забудову середмістя, на жаль, постраждало понад десять людей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

Дивіться також Вперше ідеться про ядерну зброю: Білорусь посилила військову доктрину, можуть ухвалити в квітні

Що відомо про атаку по Україні увечері 16 січня та вночі 17 січня

 

02:19, 17 січня

Кіровоградська, Полтавська, Сумська області – також загроза балістики.

02:16, 17 січня

Відбій по "Шахедах".

02:15, 17 січня

Унаслідок атаки дронами в Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння та є постраждалі серед цивільного населення, – Одеська ОВА.

02:08, 17 січня

У Харківській області також загроза балістики.

02:05, 17 січня

Запорізька, Дніпропетровська і Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння.
 

01:57, 17 січня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

01:45, 17 січня

Одеса відбиває атаку дронів, лунало не менше трьох вибухів.

01:33, 17 січня

Одеса – в укриття! На місто з моря летить 4-8 дронів.

01:31, 17 січня

Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області – загроза застосування балістичного озброєння.
 

01:17, 17 січня

"Шахеди" летять у бік Одеси.

01:01, 17 січня

Група "Шахедів" із Бериславського района Херсонщини на Снігурівку.

Інша група "Шахедів" з Очакова на Північ.

00:43, 17 січня

Кілька нових Шахедів зайшли на Миколаївщину з Херсонщини, вектор руху Снігурівка.

00:41, 17 січня

Група дронів у напрямку Кропивницького.
 

00:26, 17 січня

Дрон на Кропивницький.

00:12, 17 січня

Група 1: мінус.

Група 2: один-два БпЛА, летять з Баштанського району в Кіровоградську область. Курс Північно-Західний.

00:08, 17 січня

Шахед заходить у повітряний простір Кіровоградщини, вектор руху Долинська.

00:01, 17 січня

БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області.

Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини /Кіровоградщини

23:56, 16 січня

Загроза для Запоріжжя!

23:54, 16 січня

БпЛА – в західній частині Дніпропетровської області. Продовжують рух у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини/Кіровоградщини.

23:45, 16 січня

Група 1: один БпЛА, Запорізький район. Курс довільний.

Група 2: один-два БпЛА, летять із Криворізького району в Баштанський район Миколаївської області. Курс північно-західний.

23:25, 16 січня

Моніторингові канали пишуть, що перша група дронів із дво-чотирьох БпЛА летить із Дніпровського району на Запоріжжя. Курс південний.

Друга група з одного-двох БпЛА у Бериславському районі Херсонської області. Курс північно-західний.
 

23:24, 16 січня

Ще одна група ворожих БпЛА типу Shahed рухається із Херсонщини в північно-західному напрямку.
 

22:46, 16 січня

Рух групи ударних БпЛА типу Shahed із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини.

22:43, 16 січня

Сумщина – ворожий БпЛА невстановленого типу в Охтирському районі.

Автор: Ірина Чеботнікова