В Одесі є приліт після дронової атаки, в багатьох областях загроза балістики

Дуже рідко буває відносно тиха для України ніч, бо Росія атакує дронами та ракетами постійно. Де зараз летять "Шахеди" та ракети – розкаже 24 Канал

Росіяни вже вдарили по Харкову балістикою. Знову поцілили в житлову забудову середмістя, на жаль, постраждало понад десять людей. Якщо у вашому регіоні оголосили тривогу – пройдіть в укриття!

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Що відомо про атаку по Україні увечері 16 січня та вночі 17 січня