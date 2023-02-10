Повітряні кулі Китаю шпигували за територіями понад 40 країн, – Білий дім
Джерело:Білий дім
У США вивчають уламки збитої напередодні китайської повітряної кулі. За попередніми даними, куля була шпигунською і Китай використовував схожі засоби для шпигунства за іншими країнами.
Відповідну заяву зробила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Заява Вашингтона заперечує твердження Пекіна про те, що аеростат був нібито метеозондом.
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Китай шпигував за десятками країн
Карін Жан-П'єр заявила, що Китай використав цілий флот повітряних куль для шпигунства за різними країнами на п’яти континентах. За словами речниці Білого дому, адміністрація Джо Байдена вже мала розмови із союзниками щодо цього.
Водночас видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Держдепі, ФБР та Пентагоні повідомило, що Китай за допомогою таких куль стежив за 40 країнами світу. Дослідження уламків збитого аеростата показали, що він був оснащений декількома антенами, включаючи решітку, яка, ймовірно, здатна точно визначити розташування засобів зв’язку.
Також на кулі були виявлені великі сонячні панелі, здатні живити ряд датчиків збору розвідувальної інформації. Більше даних про кулю публікуватимуть згодом, оскільки зараз триває пошук усіх уламків та їхнє вивчення.
США збили китайську кулю
- США збили над своєю територією китайську розвідувальну кулю. Зробити це вдалось не одразу, оскільки, за словами президента Джо Байдена, вичікували момент. Кулю "приземлили" біля узбережжя Південної Кароліни за допомогою винищувача F-22, який випустив ракету Aim-9X Sidewinder. Так званий шпигун вибухнув, а вміст кулі впав.
- Виявлення кулі спровокувало напруження між Вашингтоном та Пекіном, зокрема держсекретар Ентоні Блінкен переніс на невизначений термін свій візит до Китаю.
- При цьому Пекін висловив обурення діями Вашингтона. У МЗС Китаю запевнили, мовляв, дирижабль призначений для цивільного використання. Кажуть, нібито американців попереджали про його використання, однак на територію США куля потрапила через "форс-мажор".
- Водночас китайські офіційні особи відхилили спроби міністра оборони США Ллойда Остіна поговорити щодо інциденту. Пекін, вочевидь, ніяк не бажає комунікувати з Вашингтоном щодо цього питання.