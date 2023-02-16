Росія вигадала новий метод для пошуку наших ППО, – Жданов сказав, наскільки він дієвий
Росіяни почали активно запускати у повітряний простір України повітряні кулі з кутовими відбивачами. Це для того, щоб заплутати наші сили ППО.
Зокрема зранку 15 лютого багато таких куль зафіксували у межах Київської області. Олег Жданов зауважив, що ці кулі заправляють легкими інертними газами, як правило гелієм. Тобто вони довго повинні були перебувати в повітряному просторі, щоб принаймні долетіти до Київської області. Якщо швидкість вітру 20 метрів за секунду, то з Білорусі час польоту приблизно 10 годин. А з Росії – ще більший. Про це пише 24 Канал.
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Чи ефективний цей спосіб для розвідування української ППО
Жданов зауважив, що ці кулі – новий спосіб, як вирахувати систему нашої ППО і як її завантажувати. Проте він невпевнений, що цей "фокус" ефективний.
Навіть якщо вони запустять 10, 20, 30 таких куль, то поки вони долетять вгадати неможливо, а якщо поміняється вітер, то вони повернуть в іншу сторону. Також сидіти і чекати, доки вони долетять і ми їх зіб'ємо, то це остання справа,
– сказав Жданов.
Що відомо про використання цих куль росіянами
- 12 лютого Повітряні сили ЗСУ заявили, що Росія почала запускати по території України повітряні кулі, щоб заплутати сили ППО. Також 15 лютого у декількох областях країни, зокрема Київській, через такі цілі лунала повітряна тривога.
- 14 та 15 лютого речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія запускає по Україні кулі з відбивачами. Юрій Ігнат запевнив, що немає причин для занепокоєння, адже кулі не несуть небезпеки. Проте їх потрібно контролювати, оскільки між ними може ховатися бути щось серйозне.
- Він зауважив, що витрачати на кульки з повітрям дорогі ракети без причини ніхто не буде. Проте наші винищувачі за ними слідкують.